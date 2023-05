UKRAJINKA BRUTALNO ISPROZIVALA RIVALKU IZ BELORUSIJE: Nemam poštovanja za nju jer konstantno odlazi u Rusiju!

Voljom žreba u prvom kolu Rolan Garosa snage će odmeriti Beloruskinja Arina Sabalenka i Ukrajinka Marta Kostjuk.

Ovaj meč privukao je ogromnu pažnju zbog specifičnog odnosa u kom se trenutno nalaze države iz kojih dolaze pomenute teniserke. Belorusija je stala uz Rusiju tokom rata u Ukrajini i zbog toga se sportisti iz ove zemlje u poslednje vreme često nalaze na udaru kolega iz Ukrajine.

Iako beloruski i ruski sportisti nemaju apsolutno nikakve veze sa ratom u Ukrajini, ogorčena teniserka Marta Kostjuk ih posmatra kao neprijatelje.

"Nemam poštovanja za nju jer konstantno odlazi u Rusiju, razgovara sa ruskim novinarima i svoju porodicu nije izvukla iz agresorske oblasti uprkos finansijskim sredstvima koji su joj na raspolaganju. Ne bih mogla da dozvolim da ostanem tu i da se zabavljam kao ranije dok rata nije bilo", poručila je Kostjuk.

foto: EPA/Fazry Ismail

Druga teniserka sveta poručila je da je ne zanima što je koleginica mrzi.

"Pokušavam da ne mislim na negativne stvari. To me ne dotiče. Nije važno da li me ona mrzi! Ne mogu ništa protiv toga. Uvek će postojati ljudi koji me vole i oni koji me mrze. Ako me mrzi, ne želim da uzvraćam", poručila je Beloruskinja.

