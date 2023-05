VREME JE ZA REVANŠ: Đere pamti težak poraz protiv Top 10 tenisera, u Parizu neće biti NIŠTA LAKŠE

Đere i Rubljov – četvrti put u manje od godinu dana; može li naš as do važne karijerne pobede?

Pred Laslom Đereom je važan test karaktera danas – koji bi, ako ga uspešno položi – mogao za početak da mu donese još jedno treće kolo Rolan Garosa u karijeri.

Velika je šteta što skromni Senćanin do sada u karijeri nije realizovao barem pola naporno stečenih šansi da svoj rang i reputaciju na turneji afirmiše kroz pobede nad više vodećih tenisera današnjice, i teško je naći reči utehe ili opravdanja da se taj niz bolnih neuspeha sublimira. Ipak, ono što Laslu niko i nikako ne može oduzeti je upornost da – iz slučaja u slučaj – dolazi na korak do pobede, što potvrđuje njegov igrački kvalitet. Sreća, voljni momenat ili pritisak – isprečili su se toliko puta pred trijumfom da su oni sujeverni skloni da spominju baksuz, ali Laslo nije poklekao ni tada, a nadamo se da neće ni sada. Jer, Andrej Rubljov je svakako pobediv – i 3-0 u mečevima za Rusa nije „bauk“ od statistike u ovom slučaju.

Zanimljivo je da njihov rivalitet datira tek od prošle godine – i da je u nekoliko meseci poznog leta i rane jeseni obuhvatio nastupe u 3 različite postavke – hard u dvorani i na otvorenom – i šljaku. Laslo je bio na korak od veličanstvenog iznenađenja na prošlom Ju Es Openu, izjednačivši na 2-2 pre nego što je izgubio odlučujući set sa jednim brejkom zaostatka. U Astani i Baštadu nije bilo mnogo drugačije – uz više propuštenih šansi u trenucima koji su mogli da usmere meč u ciljnu ravan pobede.

Da li to Laslu nedostaje samopouzdanje pa konačno nema sreće – ili nedostatak sreće dovodi do pada samopouzdanja – jedna je od glavnih dilema teniske publike, a ponekad i stručnih analitičara. Ipak – zna se da je Laslu nedostajao servis, fokus i snaga da istrči i valjano se postavi na željeni udarac, često pod pritiskom neke od povreda koje su nastajale kroz predugačke mečeve. Protiv Rubljova će svi ti aspekti i elementi i danas biti isprobani do maksimuma, jer je to način na koji Andrej igra – i kada pobeđuje, i kada gubi. „Va bank“ je životni teniski moto Laslovog protivnika, i baš zbog toga ohrabruje činjenica da je Đere umeo da ga pritera uza zid u Grend Slem formatu – i to na podlozi koju naš as smatra za znatno manje pogodnu njegovom stilu igre.

Silovit je na šljaci Rubjov u 2023 – osvojio prvi Masters u životu u singlu, ponovio to u dublu sa Hačanovim, igrao finale za finalom u Banja Luci i po svemu viđenom u poslednje vreme nije izazvan ničim da sebe ne smatra za jednog od favorita za odličan plasman u Parizu. Pravi ambijent za iznenađenje „a la Laslo“ – u kome bi servis bio ključ za otvaranje vrata uspeha, istrajnost u razmenama sa osnovne linije, miksovanje igre za razbijanje koncepcije protivnika – ali i kraćenje poena otvaranjem oštrijih uglova i uz poneki izlaz na mrežu kao faktor iznenađenja ušli bi u recept kojim se ostvaruje jedno od najvećih iznenađenja ovogodišnjeg Rolan Garosa. Rubljovu treba ući „u glavu“ – ali tamo i ostati, jer je Rus naučio da „ažurira“ sebe i kad gubi kroz brojne kam-bekove – time postavši jedan od favorita (iz senke) čak i za osvajanje svog prvog Grend Slema ovde. Ono što bi moglo da „teši“ Đerea pred ovaj herkulovski napor je da bi isti izazovi važili i za Đokovića, i za Alkaraza, Medvedeva – i bilo koga na turneji danas ili sutra koji bi naleteli na Rubljova u žrebu.

U tom smislu, Laslo nema šta da izgubi – ali znajući da je upravo u situacijama kada je ostvario neke od svojih najboljih nastupa tenzija dolazila upravo iz toga što je dolazio na korak od velikog dobitka – možda bi bilo analitički odmereno ne isticati to kao eventualnu prednost. Verovati u sebe od početka do poslednjeg odskoka loptice na terenu i činiti baš sve što bi iz poena u poen davalo sve više i više razloga za to je jedini način da Đere ostvari ono što mu po teniskom umeću i kvalitetima sleduje. Bez obzira na to kako tekao meč u prva dva seta – Laslo ne bi trebao da previše razmišlja o bilo čemu drugom osim konačnoj pobedi, a sve pozitivno što bi moglo da nastane iz takvog nastupa bi sigurno bilo odlično dočekano od strane ovde neutralne publike na Lenglenu – i pružilo (nefavorizovanom) Laslu važan podstrek u ostvarenju tako željene velike pobede danas.

