HIT REAKCIJA ĐOKOVIĆA NA PITANJE O JOKIĆU: Džoker je ponos Srbije, moj MVP, to niko ne može!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa.

Đoković je na stadionu "Filip Šatrije" za dva sata i 26 minuta savladao Amerikanca srpskog porekla Aleksandra Kovačevića sa 3:0, po setovima 6:3, 6:2, 7:6 (7:1).

Novak je nakon meča protiv Kovačevića govorio o Nikoli Jokiću.

Đoković je rekao da je Jokić ponos Srbije i da navija jako za njega u finalu, te da će mu pustiti poruku"

"Džoker", uzviknuo je oduševljeno Novak na pitanje novinara koji su konstatovali:

"Drugi Džoker"!

Novak je potom nastavio u dahu:

- Tako je, "Sombor šafl". Pre pola sata sam gledao na Instagramu NBA lige. Postavili su neke od njegovih šuteva koje je izveo sa jedne noge u padu, preko Entonija Dejvisa i Lebrona. To je neverovatno. On je MVP za mene sigurno.

Novinari su potom upitali Novaka da li može da skoči više od Jokića.

"Ne. Mislim da niko ne može da uradi to što on sada radi. On je definitivno najbolji košarkaš na svetu. Navijam za njega, on je neverovatan, ponos Srbije. Svi smo ponosni na njega. Nadamo se da će osvojiti svoj prvi prsten"

Novak je tako odgovorio na hvalospeve Nikole Jokića koji je, nakon što je eliminisao LA Lejkerse, govorio i Novaku Đokoviću kako mu je bio idol i kako ne može da se poredi sa njim, s obzirom na veličinu najboljeg tenisera svih vremena.

