"ODREKNITE GA SE, OMALOVAŽITE GA I DEPORTUJTE" Nikad brutalniji napad na Novaka Đokovića - BRITANCI PROBILI DNO!

Poruka "Kosovo je srce Srbije", koju je srpski teniser Novak Đoković napisao na kameri nakon trijumfa u prvom kolu Rolan Garosa, izazvala je burne reakcije svetske javnosti.

Hrabar gest srpskog asa zasenio je sve mečeve u Parizu i postao tema broj jedan.

Očekivano, njegova poruka izazvala je različite reakcije. Oni koji su dobro upućeni u čitavu stuaciju i razumeju težinu njegovi reči, stali su na Novakovu stranu. Nažalost, ima i onih koji su ovo iskoristili da po ko zna koji put "ocrne" Srbina i predstave ga kao glavnog negativca u belom sportu.

foto: Nemanja Stanojčić

Najžešći udar došao je, potpuno očekivano, od Britanaca - tačnije urednika sporta britanskog "Telegrafa" Olivera Brauna.

U sramnom tekstu pod naslovom "Odreknite ga se, omalovažavajte ga, deportujte ga - Novaka Đokovića nije briga", britanski novinar brutalnije nego ikada do sada isprozivao je najboljeg tenisera svih vremena.

Braun u svom sramnom tekstu ističe da je "fama oko Kosova idealna za čoveka koji vodi uverenjem - 'sam protiv svih'".

"Ako Novak Đoković ima specifičnu osobinu, to je da ga nije briga šta drugi misle. Možete ga osuditi, klevetati, možete ga čak i deportovati, ali nećete napraviti ni najmanju pukotinu u njegovom psihološkom oklopu. To je očigledno nakon njegovog poslednjeg pljuskanja u uzburkanim vodama teniske diplomatije. Napisao je "Kosovo je srce Srbije, stop nasilju" na najbližoj kameri na Rolan Garosu. Da li je možda ublažio svoju poruku nakon tvrdnji da to podstiče etničke tenzije? Sanjajte o tome!"

foto: Printscreen

"Ni njegovi najveći hejteri ne mogu da mu ospore doslednost. On je toliko bio predan odluci da se ne vakciniše da je u poslednjih devet meseci propustio jedan Grend slem i dva Mastersa. Iako su ga sa jednog Grend slema izbacili, a na jedan mu nisu dali da dođe", navodi dalje Braun.

Britanski Novinar zamera srpskom asu što je neiskren kada šalje poruke o Kosovu.

"Slična je snaga njegovih osećanja vezanih za događaje na Kosovu, gde je više od 50 ljudi povređeno zbog pokušaja Srba da spreče novu albansku većinu da preuzme vlast. Njegov otac Srđan rođen je na Kosovu i Novak se brzo uhvatio sprskog nacionalističkog narativa da je Kosovo deo Srbije, iako je proglasilo nezavisnost 2008. godine. Ono gde je Đoković malčice neiskren je kada insistira da nema nameru da ulazi u političku debatu. Ipak, je njegova poruka malo više od antiratnog slogana. On jasno podržava insistiranje svoje zemlje na teritorijalnom suverenitetu druge države. Da neko drugi to uradi, javila bi se vrlo brza negativna reakcija. Zamislite da Danil Medvedev piše 'Krim je srce Rusije'?", ističe Braun

