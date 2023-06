DUHOVITI NOLE DO SUZA NASMEJAO NOVINARE Tražim im bananu, urme i vodu, a oni mi donesu jabuku! Sad mi još stavljaju i neke MAGNETE

Bilo je zanimljivo čuti šta je Novak Đoković imao da kaže srpskim medijima nakon trijumfa nad Fučovičem, a pogotovo posle više momenata u kojima je viđen kako nešto traži od svog tima.

Pa, šta je to što Novak Đoković očekuje od svog tima kada im se obraća tokom ovakvih mečeva:

“Banane, urme i vodu”, uz “pokeraški” izraz lica odgovara Novak.

“Stvarno, ne znam kako me ne razumeju? Pokažem im ovako – to je banana, pa ovako – za urme, i onda ovako – za vodu. Ništa taktički… Svaki put se dogovorimo pre meča i dalje me ništa ne razumeju, pa mi donesu jabuku. Kakva jabuka, čoveče. Onda nađem krušku u torbi, kao da urme ne mogu negde da se nabave… Sada mi još stavljaju i neke magnete, baš svašta…” šali se Novak, dok se smeh ori salom za pres-konferencije.

Pred meč sa Fokinom, interesovalo nas je kako Novak ocenjuje svoju dosadašnju igru:

“Uvek može bolje, ali nekako od sebe uvek očekujem puno. Znam da ću morati da igram bolje, staloženije i na višem nivou konstantnosti da bih mogao da osvojim ovaj turnir. Ja to znam, ali istovremeno verujem u sebe i svoje sposobnosti. Mislim da su prva dva meča prošla dobro, i da ima dosta toga pozitivnog što mogu da izvučem iz njih i to upotrebim za pripreme pred naredni izazov.”

O Alehandru Davidovič Fokini, njegovom narednom protivniku, Novak ima veoma dobro mišljenje: “

"Od njega sam izgubio kada smo poslednji put igrali u Monaku prošle godine, u jednom čudnom meču, na početku sezone na šljaci kada igram slabije od mog prepoznatljivog nivoa. On je specijalista za ovu podlogu, igrač koji je značajno napredovao proteklih godina i u ovoj sezoni dobio nekoliko velikih igrača, kao što je Rune u Madridu", kaže Novak i dodaje:

“Poseduje kompletnu igru, veoma je sposoban da igra na izuzetno visokom nivou i sigurno je jedan od najtežih protivnika koje sam mogao da dobijem u 3. kolu. Znam da će se dobro spremiti i izaći na meč sa namerom da pobedi. Ipak, verujem u sebe, verujem u pobedu i idemo dalje”, optimistično zaključuje ovaj deo razgovora Đoković.

