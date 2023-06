OLGA DANILOVIĆ PROGOVORILA O VEZI SA JANOM OBLAKOM: Samo sam vas čekala...

Specijalni izveštač Kurira iz Pariza - Vuk Brajović

Veselo druženje sa medijima posle monumentalne pobede nad Paolini za prvo treće kolo Grend Slema u karijeri; šta jedna o drugoj misle Danilovićeva i Žaber pred naredni meč na velikoj teniskoj sceni?

Monumentalna pobeda Olge Danilović protiv Italijanke Jasmin Paolini Srbiji je donela prvu igračicu u trećem kolu Rolan Garosa posle Ane Ivanović i Jelene Janković. Fantastičan kam-bek u drugom setu posle zaostataka od 5:1 će se još prepričavati u Parizu, a šta je ona osećala u tim trenucima?

“Olakšanje, sreću, ponos na sebe. Zaostajala sam 5:1 u drugom setu, ali borila sam se poen po poen ne razmišljajući o rezultatu. Nisam igrala dobro do tada, ali sam uvek bila prisutna, nisam odustajala. Imala sam uspone i padove, uživam u ovoj vrsti izazova i borbe. Uvek pričam o tom velikom momentu prodora u karijeri, smatram da je moje mesto na velikoj teniskoj pozornici – a sada sam došla do trećeg kola, imam mnogo mečeva iza sebe – i veoma sam srećna."

Olgu su iz poena u poen bodrili naši srčani navijači, što je bilo i očekivano u Parizu. “Bilo je mnogo srpskih navijača, ponosna sam kada vidim naše zastave. Lepo je imati podršku – kao da imaju svaki poen sa mnom i – znam, glasni su”, nasmejana je Olga.

Kraj meča je dočekala – na kolenima: “Uf, kada je loptica otišla u aut osetila sam olakšanje, ponos... Bilo je 5:1 za nju u drugom setu, ali sam ipak ostala u meču, borila se za svaki poen, nisam mislila o rezultatu. Ponosna sam što sam ostala u meču, držala se hrabro – i nisam dozvolila da se meč završi. Prvi put sam u trećem kolu i to mi mnogo znači – a pogotovo jer sam imala dosta uspona i padova u poslednje vreme”, prenosi nam svoj doživljaj sa kraja meča ona.

Već za dva dana je čeka jedan od najvećih izazova dosadašnje karijere u vidu Tunižanke Ons Žaber, i nema puno vremena za slavlje: “Kada bih pre postigla neki uspeh, emocije bi me preplavile, ali mislim da ih sada kontrolišem. Sad uživam, a sutra ću da se spremam za treće kolo”, jasna je ona, i nastavlja:

“Naravno da sam pratila Žaber, poznajem njenu igru jer sam je gledala mnogo puta na TV-u. Uživaću u svakom trenutku na terenu, ona je top 10 teniserka, ali to je vrsta izazova zbog koje svi igramo. Daću sve od sebe, nikad sebe ne otpisujem. Ona je favorit, ja ću da se spremim što bolje mogu. Svi znamo ko je ona i kakva je igračica, ali verujem u sebe i svoju borbu, i uvek se borim do kraja.”

Poseban motiv za uspeh našoj Olgi predstavlja i sreća u ljubavi koju deli sa poznatim golmanom Janom Oblakom, i na pitanje o važnosti ljubavi za ostvarenje uspeha veselo kaže: “Samo sam vas čekala. Kad se osećaš lepo na svakom planu, sve ide bolje, ali je u te uspehe stalo mnogo sati rada na terenu i van njega…”

Olga Danilović je juče obelodanila svoju vezu sa slovenačkim golmanom Janom Oblakom.

Naredni meč će sigurno biti odigran na jednom od dva najveća stadiona u kompleksu Rolan Garosa, i takav ambijent uvek stvara tenziju kod učesnika tih mečeva :”Biće treme definitivno, ali je to standardna pojava pred meč – i to je više pozitivna trema. Volim velike stadione, volim takve mečeve, do sada sam imala dobre partije partije na većim stadionima,” najavljuje Olga – koja je ulaskom u top 100 ostvarila jedan od svojih ciljeva za ovu sezonu, iako kaže da “pomno ne prati rang-listu.

O strategiji za meč sa Žaber – Danilovićeva je misteriozna, uz smešak – ali nam kaže: “Žaber dosta često menja ritam, nezgodna je - ali i ja mogu da budem. Igram levom rukom, a servis i forhend su mi jaka oružja kad funkcionišu. Najvažnije će biti da napadam i da igram svoju igru, a ona ako odgovori na to, svaka joj čast!”

A da Ons Žaber uopšte nije svejedno što će igrati sa Olgom – može se lako zaključiti iz kratke izjave koju je dala za naše medije: “Gledala sam je kako igra, ali ne u poslednje vreme. Ona mi je dobra prijateljica, često se zezamo zajedno – ali sam joj rekla da sada nećemo pričati pre meča (smeh) U svakom slučaju ću se dobro pripremiti za taj meč – sa svojim trenerom i timom”, kaže Tunižanka pred susret sa našom igračicom.

Kurir sport