POVICI SA TRIBINA NEĆE POREMETITI NOVAKA: Navijači pogrešili stadion, umesto na Park Prinčeva došli na Suzan Leglen!

Šta drugo reći na odvratno ponašanje publike na terenu Suzan Lenglen sinoć u meću Rindernek – Fric, koje je zgrozilo svakog pristojnog pratioca “belog sporta”?

Ako je poslednji Francuz u žrebu uspeo da povede protiv favorizovanog Amerikanca – i imao šanse da izbori peti set – da li je to dovoljan povod da se sportski spektakl na jednom od najcenjenih teniskih zdanja na svetu izvitoperi u orgiju nekulture i vulgarnosti?

OK, Fric je možda mogao da preskoči slavlje uz “prst na usnama”, što publiku ume da razjari kao bika crveni plašt – ali je ono što smo videli i čuli sinoć bilo do te mere previše – da se očekuje da će jedina tema vanrednog obraćanja medijima tehničkog direktora Francuske teniske federacije Nikole Eskudea biti upravo (neophodni) komentar na ovaj ekces.

Naravno, ovo spominjemo zbog meča koji je ljubiteljima tenisa iz Srbije – jednim od najpristojnijih i najkulturnijih na turneji (po sećanjima sa Serbia Opena) – najvažniji u dosadašnjem toku Rolan Garosa – Đoković – Fokina. Sećate se kakav je “doček” dobio Novak pri ulasku na teren Šatrijea za četvrtfinale protiv Nadala prošle godine, a čuli su se i povici pred meč sa Fučovičem – kao da će noć da sakrije svu ružnoću ovakvog ophođenja sa onima u čijim potezima su valjda došli da uživaju. Zbog toga ne bi trebalo da bude čudno to što će ovaj meč početi upravo – pre njegovog zvaničnog početka, i to na ovaj način, ali ko god misli da će to danas Novaka poremetiti – grdno se vara.

U teniskom smislu, istorijat dosadašnjih mečeva Španca i Srbina je imao jasnu tendenciju razvoja – sve do prošlogodišnjeg meča u Monte Karlu, koji kao da je igran u poznu jesen a ne u proleće, na Azurnoj obali. Vlažan – skoro blatnjav – teren, teške loptice, hladan vetar koji stalno menja pravac - i Novak u svom drugom turniru posle užasne australijske sage doprineli su tome da se taj mini-maraton završi iznenađenjem turnira – ako se ne uzme u obzir da je posle te pobede Fokina dospeo do svog do sada jedinog finala Mastersa u karijeri. Sve što je tome prethodilo – a sadržalo ukupno 7 osvojenih gemova u dva meča za Španca – bilo je više nego predvidivo. Bilo, ne ponovilo se – i najverovatnije neće ni danas u Parizu.

Novak je imao samo reči hvale za snažnog specijalistu za šljaku, čija igra skoro da nema loših strana – i koji će sigurno biti silno motivisan pred današnji meč – i opasnost svakako leži u tome da igranje u ovom delu dana malo više pogoduje mlađem izazivaču. Ipak, ako vetar ne bude ponovo “iks-faktor” u određivanju toka poena i scenarija meča – očekivanje je da će Novak, kroz odličan servis i traženje brzih rešenja ulaskom u teren i kraćenjem uglova koje bi mu omogućilo da izlaskom na mrežu stiče lake poene – steći važnu igračku i rezultatsku prednost u prva dva seta.

Fokina ima fizičke snage da se vrati I u meč u kome bi gubio 2:0 u setovima, ali je mentalna snaga već nešto drugo – i Novak bi stilom igre, što bržim osvajanjem gemova i ranijim brejkovima u setu trebao da “ugasi nadu” Špancu za tako projektovani “kam-bek”.

Biće danas raznih “specijaliteta” koje će oba asova servirati “sa strane” – drop-šotova, izlaska na mrežu, zanimljivih kontra-udara i korišćenja kik-servisa – ali bi teniske konstante, gde je minimiziranje broja grešaka I izvođenje koncepcije igre dogovorene sa svojim stručnim timovima – ono što bi bilo glavno za ostvarenje pobede. Naravno, ovo je Pariz, šljaka, vetroviti Šatrije – i razne improvizacije su moguće – ali dati Fokini više od 1 osvojenog seta u ovoj analizi bilo bi – zabrinjavajuće za Novaka, čak i ako pobedi u pet setova.

Sve u svemu, Novak je izraziti favorit bez obzira na sve što bi oni koji vole da ga osporavaju rekli – ili izrazili na neki drugi nesportski način danas.

