ĐOKOVIĆ OTKRIO ZABRINJAVAJUĆE VESTI: Novak igra povređen na Rolan Garosu

Više od tri i po sata bilo je potrebno Novaku Đokoviću da slomi otpor Španca Alehandra Davidoviča Fokine u 3. kolu Rolan Garosa.

Na kraju trijumf sa maksimalnim rezultatom, ali i briga zbog koje je po završetku drugog seta uzeo medicinski tajm-aut. Tom prilikom Đoković je ušao i u sukob sa domaćom publikom, koja mu je zviždala.

"Bilo je veoma teško iz više razloga. Ne pamtim kada sam zadnji put igrao dva seta tri sata, da sam izgubio jedan set otišlo bi u četiri, pet setova. Servis nije bio primer nikome, bila je to igra mačke i miša svaki poen, koristio je mnogo drop šotova, naterao me da se naradim za svaki poen. Moram da budem zadovoljan što sam pobedio u tri seta, bilo bi više fer da je otišlo u četiri seta, on je trenirao za set. Imao sam i tri duple servis greške u gemu, to je ipak grend slem tenis, loptice su sporije nego prošlih godina. Moraš da radiš više za svaki poen, mečevi traju duže. Drago mi je da sam podigao brzinu u poslednjem setu".

Usledilo je i pitanje o medicinskom tajm-autu koji je zatražio posle drugog seta:

"Gledajte... Nemamo vremena da napravimo listu mini povreda koje imam, lista je duga. Neću da pričam o stvarima koje me sprečavaju da igram jer još igram. Nekada mi je potrebna pomoć fizioterapueta, nekada Boga, anđela ili koga god. Moja realnost je da moje telo odgovara drugačije na ovakve stvari, moram da se prilagodim na to. Na kraju sam uspeo da pobedim i to je bitno“, kaže Novak.

O nastavku turnira, i koliko može bolje, Đoković kaže.

"Veoma sam samokritičan i znam da uvek mogu da budem bolji, u mom timu me podsećaju da ima mnogo pozitivnih stvari i da bi trebalo da iskoristim momenat što je više moguće. Imam sumnje, svi imamo sumnje, moraš da razumeš koje su tvoje snage i da se nosiš sa onim što imaš. I dalje nisam izgubio set, jesam odigrao mnogo taj-brejkova, ali je bitno nastaviti. Bio sam mnogo puta u ovoj situaciji, moraš da očekuješ da mečevi budu još teži, ako ne budu ok, ali moram da budem spreman".

A o ciljevima i motivima Đoković kaže:

"Pokušao sam da pažnja bude na pripremi i motivaciji, da se pripremim što je bolje moguće na grend slemu i da dođem možda do još jedne grend slem titule. Uradio sam to već ove godine i znam da je moguće. I sa ovoliko godina mogu da izazove sve najbolje tenisere za titulu, zahvalan sam što sam ovde, ali ne znam koliko ce trajati. Moj kraj nije čist u mojoj glavi, ali dok god imam cilj zbog kog se dignem svakog dana ko zna koliko puta… Ovih dana je to veći izazov nego ranije kada sam bio mlađi upravo zbog toga sportista mora da ima kratkoročni i dugoročni cilj. Pokušavam da imam načisto na kojim turnirima želim da dam sve od sebe".

Ratovao je Novak sa publikom na Šatrijeu:

"Odnos sa publikom je išao gore dole, kada sam gubio u finalima ili nekoliko stepenika pre toga dobijao sam veliku podršku. I danas dobijam podršku, većina dolazi da uživa u tenisu, ali uvek ima individualaca ili grupa koje zvižde na svaku stvar koju uradite. To ne razumem. To je njihovo pravo, u 99 odsto slučajeva ću ostati nem na to, ali ponekad ću reagovati zbog nepoštovanja", zaključio je Novak.

