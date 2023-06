KIM KLAJSTERS ODUŠEVLJENA NOVAKOM: Volela bi da imam kameru i pratim svaki korak Đokovića!

Specijalni izveštač iz Pariza: Vuk Brajović

Nekadašnja osvajačica 4 Grend Slem trofeja, prva igračica sveta i poznata po tome što se dva puta vraćala teniskoj turneji - Kim Klajsters danas uživa u ulozi majke u sportskoj porodici - i cenjena je kao komentator teniskih zbivanja kad je angažuju vodeće svetske medijske kuće.

Rolan Garos se približava kraju - a u slučaju Novakove pobede - sa pravom će dobiti epitet - istorijskog. Da li bi za vas priča o najvećem svih vremena bila okončana kada bi Novak osvojio 23. titulu - pitali smo Kim?

“Čujte, ja živim u domaćinstvu sa košarkašima – moj muž, ćerka i ostala deca – i smatram da je debata na tu temu potpuno besmislena. U košarci stalno čujemo – da li je to Majkl Džordan ili Lebron Džejms ili neko treći – i mislim da smo veoma srećni što smo savremenici takvih tenisera. Ja sam ušla u profesionalni rang kada se Pit Sampras povukao – i kada niko nije mislio da će njegov rekord biti oboren. Kad ono, na scenu stupa Rodžer – već prvi veliki igrač posle njega, i to uspeva da učini. Mislim da pre svega trebamo da budemo srećni i ponosni što smo deo njihove ere. Ja obožavam da gledam Novaka, naročito zbog toga što pratim kako stalno napreduje, kako se stalno motiviše da bude bolji. Sva trojica – Federer, Nadal, Novak – su potpuno različiti kao teniseri i ličnosti - ali probati ući u Novakovu glavu, gledati ga kako igra, razumeti njegove emocije je tako interesantno; volela bih da imam kameru i pratim svaki njegov korak, da vidim kako se oporavlja… Sve u svemu, veoma je zabavno pratiti tenis i njegove najveće zvezde u ovim vremenima.”

foto: Julien Mattia / Xinhua News / Profimedia

Igrali ste sa Jelenom Janković, i svesni ste koliko je njen rivalitet sa Anom Ivanović nju motivisao da bude bolja igračica. Slično se može reći za vas i Žastin Enan. Da li je faktor “lokalnog rivaliteta” važan za dalju motivaciju za uspeh, ili se danas taj aspekt izgubio – kada je tenis potpuno globalni sport?

Rivalitet je – kako ga god definisali – jedan od najvažnijih motivatora u sportu. Iako je Žastin malo starija od mene, ja i ona smo godinama igrali na istim turnirima, i sigurno je to doprinelo da obe budemo bolje igračice. Mislim da je odlično to što je tenis postao globalni sport, gde deca širom sveta imaju mogućnost da gledaju Novaka, uče od njega, interesuju se za njegovu mentalnu pripremu i posvećenost unapređenju njegove igre. Rivaliteti pružaju nepresušni izvor motivacije za napredak, čak i kada vam se ne radi, kada ste umorni – na kraju naporne nedelje. Upravo zbog toga je naš sport toliko internacionalan – jer ovi globalni rivaliteti inspirišu tenisere i sve pratioce našeg sporta, i stvaraju nove asove iz Azije, Južne Amerike… To je ono što je tako lepo u tenisu, jer obuhvata najrazličitije kulture…”

Pričali ste o košarkaškom predznaku vase porodice – pa nas interesuje da li pratite Nikolu Jokića?

“Živimo na istočnoj obali SAD, a moj suprug je svojevremeno bio na probi u Njujork Niksima. Pratimo mečeve timova u našoj zoni vožnje, prijatelji smo sa Džoelom Embidom. Čim je neki Evropljanin uspešan – to posebno pozdravljamo, jer su Amerikanci prirodno upućeni na to da podržavaju – svoje. Dva puta je osvajao titulu MVP-ja, verovatno je zaslužio da to bude i treći put – ali mislim da će biti srećniji kao šampion NBA lige nego da je i treći put bio izglasan kao najbolji.

foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Koliko dugo mislite da će Novak još igrati?

“Ako se Novak bude dobro osećao, pametno planirao svoj kalendar nastupa, ostao fokusiran i mentalno stabilan – ko to zna? Videćemo šta će biti u momentu kada bude stigao do jednog Grend Slema više od ostalih, da li će mu to biti dovoljno ili će želeti da nastavi da igra – i koji će mu biti motivi da ostvari nove ciljeve? Jasno je da on može da osvoji svaki Grend Slem u kojem učestvuje – ali je za to potrebno toliko puno posvećenosti, napornog rada – što je ubedljivo najzahtevnije. Naterati sebe da tako živite iz nedelje u nedelju je veoma teško posle nekog vremena, i mislim da će to biti najveće pitanje koje će Novak morati sam sebi da odgovori.”

Sećate li se nekih mečeva koje ste igrali protiv Ane i Jelene?

“Pa naravno, sa zadovoljstvom. To je bilo lepo i dugo rivalstvo – i lepo sam se zabavila kada sam prošle godine odigrala egzibiciju sa Jelenom u Luksemburgu. Pričale smo o svemu i svačemu, smejale se na neke momente iz naše karijere, delile iskustva iz roditeljstva, porodičnog života. Imam jaku vezu sa njima i srećna sam što vidim da vode lepe živote – posle tenisa…”

Kurir sport