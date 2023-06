ZBOG TOGA JE ON NAJVEĆI IKADA! TAKO PRIČA ŠAMPION! Novak samokritičan posle pobede - ovim stvarima nikako nije zadovoljan!

Srpski teniser i treći igrač sveta Novak Đoković plasirao se danas u polufinale Rolan Garosa, pošto je pobedio Rusa Karena Hačanova sa 3:1 po setovima 4:6, 7:6, 6:2, 6:4.

On je do pobede nad 11. igračem sveta stigao posle tri sata i 43 minuta igre.

Nakon meča, na konferenciji za medije Novak Đoković priznao je da su prva dva seta koja je odigrao verovatno najgora koje je odigrao na turniru.

"Osvajanje ili gubitak drugog seta bila bi velika razlika. Dva različita meča u jednom. Prva dva seta, verovatno najgora koja sam odigrao na turniru i onda treći i četvrti su bili bolji. Odigrao sam savršen taj-brejk, to mi je dalo dodatno samopouzdanje, odigrao sam odlično četvrti set, pa sam malo sebi zakomplikovao život tada kada sam pretrpeo brejk. Smirio sam se i završio meč - rekao je Novak i potom dodao:

"Morate da budete najbolji tog dana, sve je išlo kako treba i onda je deo mene ostao u svlačionici izgleda. Karen je igrao odlično, ja sam mnogo grešio i to se dešava. Dobra stvar na grend slemu je to da i ako izgubiš dva seta, imaš šansu da pobediš. Nije prvi set u kom sam uspeo da napravim preokret. Ovakve pobede služe kao dobra stvar za dodatno samopouzdanje i mentalno i fizički. Dobro je kada dobiješ meč, a gubiš i slabije igraš. U završnici igraš sa najboljima. Imam dva dana za odmor, da se odmorim, povratim energiju i da onda u petak dam sve na terenu. Da, samokritičan sam, ali sam srećan zbog rezultata, polufinale grend slema, ovde želim da budem. Nadam se da ću pobediti - dodao je srpski as.

