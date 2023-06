ON ĆE MORATI "JOŠ MNOGO DA VESLA"! Novaka pitali da uporedi Alkaraza sa Nadalom i Federerom - njegov odgovor će vas IZNENADITI!

Specijalni izveštač iz Pariza: Vuk Brajović

Ići na Karena Hačanova u žrebu jedan je od najtežih zadataka u tenisu, a pogotovo kada su ambicije na najvišem stadijumu – u završnici Grend Slem turnira.

Zbog toga i ne čudi da je današnji meč za Novaka Đokovića bio veoma izazovan za našeg asa – ali je nivo tenisa koji je pokazao u prva dva seta bio čak i zabrinjavajući u smislu konačnog ishoda. Prodisalo se posle osvojenog taj-brejka drugog seta sa 7:0, Novak je nagovestio viši nivo igre i to isporučio do kraja meča – ali se neki njegovi delovi neće tako lako zaboraviti.

“Osvajanje taj-brejka je bio prelomni trenutak u meču – jer da sam izgubio drugi set – to bi bila druga priča. U suštini, ovo su bila - dva meča u jednom, a današnja prva dva seta su najgori koje sam odigrao na turniru. Taj-brejk mi je dao samopouzdanje koje sam pretočio u mnogo bolju igru do 4:2 u završnom setu, kad sam odigrao nešto opuštenije i omogućio Hačanovu da me stigne na 4:4. Zadovoljan sam kako sam završio meč, odigrao savršenih osam poena – i to je bilo to", uvodi nas u svoje viđenje meča Đoković i potom dodaje:

"Nisam izgubio set do danas, igrao sam jak i dominantan tenis. I pored dosta nepovezane igre u period u kome uopšte nisam uspevao da nađem ritam, odigrao sam savršen taj-brejk – a zatim je on malo pao, kada sam iskoristio trenutak i napravio brejk. Imao sam nekoliko odličnih minuta i sve se preokrenulo. Osetio sam to i počeo sam da budem opušten i sa više samopouzdanja tokom udaraca”, ističe Novak.

O izazovima sa kojima se suočavao danas – i šta bi izvukao kao pouku iz ovog meča – Novak kaže:

“Morate pokušati da budete najbolji datog dana. Pripreme za ovaj meč su išle sasvim dobro – ali kada sam izašao sam na teren – kao da je deo mene ostao u svlačionici. Tako sam se osećao, ali to se dešava. Dobra stvar na Grend slemu je da iako izgubiš dva seta – i dalje možeš da pobedis. Servis je veliki izvor samopuzdanja za mene, i u tim trenucima sam uspeo da se resetujem - psihički, fizički i emocionalno. Imam dva dana slobodno pre polufinala - što je dobro – kako bih povratio energiju i mogao da dam sve od sebe u petak. Ja jesam samokritičan – ali plasman u ovo polufinale je veliki uspeh, i zadovoljan sam rezultatom. Želeo sam da uđem u polufinale i voleo bih da pobedim u petak."

Očekivano da ka kraju turnira imate i veće izazove, igrače koji mogu da osvoje set ili dva protiv vas i to se danas desilo. Uzimam to kao pozitivnu stvar, da bih analizirao sve kako bih bolje započeo sledeći meč,” nadovezuje se Novak.

Na prvo pitanje o Alkarazu i tome šta znači za svetski tenis, naš šampion kaže: "Nosi se veoma dobro, bez dileme – i veoma je dobar momak. Podseća me na nekog iz njegove zemlje po energiji na terenu (smeh). Zaslužio je uspeh, jer je veoma kompletan igrač – a da pritom ima samo 20 godina. Igrali smo samo jednom u Madridu kada je slavio sa 7:6 u trećem setu. Činjenica je da se od tada nismo našli u istom žrebu – i jasno je da bi mnogi želeli da vide naš meč u Parizu, ako dođe do njega. Da biste bili najbolji morate da pobedite najbolje – i zbog toga ne smemo da potcenimo odličnog igrača poput Cicipasa koga tek treba da pobedi. Biće zanimjlivo videti šta će biti ishod tog meča.”

Upitan da prokomentariše koliko su izazovi u tenisu drugačiji i za najbolje među najboljima – i šta sve sačinjava šampionsko iskustvo koje biva presudno u ovakvim mečevima, Novak detaljno odgovara:

"U idealnom svetu bi se odlično osećali svaki gem i svaki set, ali to je nemoguće - jer život biva drugačiji. Uspeh zavisi od mnogo faktora na terenu i van njega, - a kada se desi da počnem kao danas – osećaj je da nisam bio svoj jer sam pravio mnogo grešaka. Tek sam pri kraju drugog seta sam uspeo da napravim brejk – a taj-brejk je došao u pravom trenutku da prelomim meč na svoju stranu. Nemoguće je biti savršen, a u vezi naših rezultata i uspeha ima mnogo spekulacija na sve strane. Kada bi svako znao kroz šta mi sve prolazimo, odnosno kada bi svako znao šta je to najbolje – bili bi tu gde smo mi - ali nisu. Moram da napomenem koliko ima dobrih igrača na turneji – i ako za nekog ove pobede izgledaju rutinski – one su sve samo me to. U njih su ušli milioni sati napornog fizičkog rada i psihičkih izazova. U svetu tenisa je za nekog polufinale možda I vrhunac karijere – ali ne i za mene – ni pre ni danas. Ja hoću više – i želim više”, moćno zvuče Novakove reči.

O eventualnim protivnicima u polufinalu, Đoković i danas ima birane reči hvale: “Cicipas i ja smo igrali nekoliko puta – i u polufinalima, i u finalima – a ovdašnje finale je meč koga se najradije sećam protiv njega. On je igrač koji mnogo voli da igra na šljaci, najbolje rezultate beleži na ovoj podlozi; igrao je finale Rima, osvajao Monte Karlo – i očekujem da će biti na visokom nivou. Veoma je agresivan, ima veoma jak i brz forhend i nastoji da napada iz tog udarca; jednorucni bekhend mu je slabiji udarac i radi dosta na tome da ga unapred, pa ga igra sa dosta spina”, kaže Novak o Grku, i nastavlja:

"Alkaraz je broj jedan na svetu, igra vrhunski tenis, ima zrelo ponašanje na terenu - bodri se i pozitivan je. Svaka čast na svemu i njegovom timu na tome šta su postigli. On je definitivno igrač kog ovog treba pobediti – i to baš ovde. Polufinale Grend slema je veliki događaj, veliki meč – i ne znam da li bi u ovakvom meču iskustvo moglo da bude od presudne koristi. Biću spreman da odigram možda i najduži meč na turniru."

“"Iako je Alkaraz igrač koji sada privlači puno pažnje na turneji, moje rivalstvo sa Nadalom i Federerom ne može da poredi. Alkaraz će morati “još mnogo da vesla” kako bi došao do tih visina da bude poređen sa njima dvojicom - ali je na pravom putu. Polufinale Grend slema se igra do poslednje kapi krvi, znoja – ko god da mi je protivnik. Ne znam jos koliko ću još u životu imati prilika da se borim za velike trofeje, da odem korak dalje – i ovo što sam ostvario do sada u Parizu smatram za veliku priliku – koju ću nastojati da iskoristim i sada – kao i pre, kad god sam bivao u ovoj situaciji”, odlučno i spremno za ostvarenje najviših ciljeva na Rolan Garosu zvuči Novak.

