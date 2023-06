TENISKA LEGENDA ZA KURIR DALA PROGNOZU PRED ISTORIJSKI MEČ: Evo u čemu Novak ima VELIKU prednost, a hoće li Alkaraz biti NERVOZAN?

Specijalni izveštač iz Pariza: Vuk Brajović

Nesumnjivo jedan od najvećih igrača njegove generacije i osvajač Rolan Garosa 1989. godine, Majkl Čeng je jedan od najcenjenijih analitičara u svetskom tenisu - koji je uspešno sarađivao u ulozi trenera Kei Nišikorija.

Tokom tredicionalnog razgovora sa teniskim legedama koje organizatori Grend slem turnira priređuju za medije, Amerikanca smo prvo pitali da nam prenese svoje uspomene na Rolan Garos...

"Imam mnogo divnih uspomena iz Pariza. Naravno da se izdvaja 1989. godina, sa njom se ništa ne može porediti – meč sa Lendlom je bio poseban (čuveni servis „iz ruke“ još tih davnih godina), kao i finale sa Edbergom. Uz to, tada su se dešavali Tjananmenski protesti, na mnogo načina je bilo emotivno, a iz toga sam i lično izvukao inspiraciju", počinje on.

Ko podseća od današnjih igrača na njega?

"Hm, ne znam, smatram da je tenis mnogo drugačiji danas, pre svega reketi i žice. Brojni igrači su danas u mogućnosti da izvedu udarce koje mi nismo mogli – mi iz stare generacije koji i dalje igramo i koristimo svu tehnologiju, sada možemo da izvedemo udarce koje nismo mogli tada. Količina spina i brzina lopte, sve to je sada lakše postići, danas je tenis na mnogo višem nivou. Sledeća generacija tenisera biće veoma zanimljiva za gledanje – Alkaraz je predvodnik, zatim Siner, Rune, Zverev je još tu, i Rud igra dobro... Novak se i dalje bori za slem titule, i zdrav je, što je sjajno. Tenis je u dobrim rukama u godinama koje dolaze", smatra Čeng.

Šta misli o novoj generaciji teniskih asova, i kakva je njihova moguća uloga u istoriji "belog sporta"?

"Dugo smo mislili da će sledeća generacija prestići "Veliku trojku", a to se nije dogodilo nekoliko generacija. Ovi najnoviji momci imaju drugačiju vrstu odlučnosti i samopouzdanja. Može to da se vidi kada igraju sa starijima, neustrašivi su, to je evidentno i po rezultatima," hvali ih on.

Interesovalo nas je - da su postojale društvene mreže u njihovo vreme - ko bi imao najviše pratilaca?

"Verovatno bi to bio Andre (Agasi). On je bio jedan od najharizmatičnijih igrača i – poznajući ga – verovatno bi bio aktivniji nego većina ostalih. Više bi ljudi bilo zainteresovano da zna šta on radi na dnevnoj osnovi, jer je mnogo toga drugačijeg i zanimljivog u vezi s njim."

Po čemu on smatra da je Rolan Garos jedinstven u svetu tenisa?

"Pre svega - po strasti, emocijama. Pariska publika voli kada igrači pokazuju osećanja lako – uzbuđenje, frustraciju, strast; vole da iskuse sve to s igračima. U prošlosti je pariska publika pomogla mnogim igračima da dobiju mečeve koje inače možda ne bi dobili. Osim toga, ovo je fizički najzahtevniji turnir na svetu – na tri dobijena seta na šljaci", smatra Čeng.

Kako bi mogao da izgleda meč Đoković - Alkaraz u polufinalu Rolan Garosa?

"Novak će morati da igra napadački tenis, da hvata loptu u penjanju, da malo rizikuje i da to radi konstantno. Neće želeti da stoji tri metra iza osnovne linije i da juri lopte s jedne na drugu stranu, protiv momka koji je mlađi, neverovatno spreman i gladan titule."

A da li će Karlos osećati nervozu?

"Možda će se tako osećati u prvih nekoliko gemova, ali ne verujem da će to biti faktor - što duže meč bude trajao. Već je igrao sa Novakom i već je dovoljno puta bio na velikoj pozornici, ne mislim da će biti uplašen prilikom.

Ako Novak osvoji Rolan Garos, postaće prvi igrač sa bar tri titule na svakom "Slemu". Kakav bi to bio uspeh, po Majklu Čengu?

„Novak ima toliko rekorda - i mislim da mu taj podatak ni ne prolazi kroz glavu, već da ide meč po meč. Taj pristup je, na kraju krajeva, jedino što i možeš da uradiš. Svaki meč je težak u ovoj fazi, troši se energija ako misliš unapred, a Novak najbolje zna da je sada potreban svaki atom snage“, zaključuje on.

