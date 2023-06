NOVAK JE FAVORIT PROTIV ALKARAZA! Amerikanac nema dilemu: Đoković može da vam spali pluća, on ima NEŠTO što Španac nema!

Ceo svet sa nestrpljenjem očekuje tenisku poslasticu i polufinalni duel na Rolan Garosu između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza.

Mišljenja su podeljena, jedni misle da je mladi Španac nezaustavljiv, dok drugi potenciraju šampinski gen Novaka Đokovića.

To posebno u svojoj analizi ističe Bred Gilbert, jedan od najboljih teniskih stručnjaka, bivši trener Andrea Agasija, Endija Rodika i Endija Marija.

Najpre je pohvalio Alkaraza.

" Igrao je sa više lukavstva. Igrao je raznovrsnije nego prošle godine. Pokušava da prođe kroz tebe. Može da prođe kroz tebe, ali igra sa mnogo više oštrinei mnogo više spina - rekao je Gilbert, koji ističe i da je Alkaraz vezao tri meča protiv igrača koji igraju jednoručni bekhend, a sada ima prelaz na Novakov dvoručni bekhend, ali naglašava i da Novak protiv poslednje tri "žrtve" Alkaraza ima skor od 22:3 u karijeri, tako da Noleta sigurno to neće impresionirati."

foto: Julien Mattia / Xinhua News / Profimedia

U analizi koju je objavio ATP, Gilbert smatra da je Novak favorit, iako kladionice favorizuju mladog Španca.

Američki stručnjak ne daje mnogo na značaju jednom duelu koji su Đoković i Alkaraz odigrali u Madridu prošle godine, kada je Alkaraz tesno slavio posle tajbrejka odlučujućeg seta, jer smatra da je tada šljaka bila brža uz veliku nadmorsku visinu u Madridu i da je to pogodovalo Špancu.

Minimalno veće šanse daje Novaku, kladioničarskim rečnikom uz hendikep od 0,5, dok smatra da šanse mogu i da porastu u slučaju da ne bude vetra kao faktora, jer će to pogodovati Alkarazovoj snazi i spin udarcima koji više dolaze do izražaja u vetrovitim uslovima, što mu je opcija više.

foto: David Winter / Shutterstock Editorial / Profimedi

"Samo zbog njegove neverovatne sposobnosti u mečevima od pet setova. Ta sposobnost je bila u potpunosti prikazana u četrtfinalu, kada je izdržao ranu oluju protiv Hačanova i odigrao besprekoran taj-brejk, da izbegne da gubi sa 2:0 u setovima. Da li će to moći da uradi protiv Alkaraza? Što možda navodi trenera u meni da pomisli da ga možete videti da igra ofanzivnije. Mislim da će da pomisli "ako ne igram ofanzivnije, mogao bih da budem gurnut". To je ono što volim kod njega. On može nešto da uradi i bum, to može da se promeni, jer uvek ima vremena u ovom formatu od pet setova."

"Rekao bih da Alkaraz ima veliki, veliki napad, gde može da vas jednim udarcem učini ranjivim. A Đoker može da naniže četiri lopte koje mogu da ti spale pluća", zaključak je Gilberta.

Veliki duel Đokovića i Alkaraza na programu je u petak.

Kurir sport