KREJG O'ŠONESI EKSKLUZIVNO ZA KURIR O MEČU DECENIJE: Španac protiv Đokovića mora kao Rus, mnogi se ne slažu, ali Novak je favorit!

Krejg O’Šonesi je već dugi niz godina jedan od najcenjenijih analitičara teniske igre na svetu, koji svojim autentičnim sadržajem na platformi „Brejn Gejm Tenis“ („Tenis se igra mozgom“) fascinira i oduševljava brojne poklonike tenisa koje ovaj segment analitike i trenerskog znanja i umeća veoma interesuje. Višegodišnji član najužeg stručnog tima Novaka Đokovića – bio je idealan sagovornik za kratak ali veoma informativan intervju za Kurir tik pred početak „Meča decenije“ Đoković – Alkaraz...

Šta je to što nikako ne sme biti izostavljeno iz najave ovog meča?

„Sviđa mi se to što je u pitanju polufinale, jer će tako sva pažnja biti usmerena na njih – a ne na trofej. Naravno, ishod ovog meča će biti važan za borbu za mesto broj 1 ATP rang liste – ako Novak pobedi, jer bi Novak onda bio na korak do 400 nedelja na čelu – što je još jedan neverovatan istorijski rekord za njega. Takođe, ovo je slučaj susretanja prošlosti i budućnosti, gde Novak nastoji da što više odloži tu budućnost – kada su Grend Slemovi u pitanju. Jednom kada ta „brana“ popusti, mladi će poći uzorom presedana i – ako se Rafa i vrati sledeće godine – ulaziti u mečeve protiv njih sa mnogo više samopouzdanja.

Sećamo se Alkarazove pobede u njihovom prvom meču u Madridu prošle godine – ali je skoro nepodeljeno mišljenje da to neće imati nikakvu važnost za ono što nas čeka danas...?

„Upravo tako“, potvrđuje sagovornik, i nastavlja:“Novak „ga je imao“ tada, vodio 30:0 na 4-4 u trećem setu – uz brejk-loptu još ranije u setu. To su momenti u kojima Novak redovno „završava stvar“, ali je Alkaraz odgovorio s neverovatnom energijom i nadahnućem u tim momentima i uspeo da se „isčupa“. U slučaju da se nešto tako danas desi, ne verujem da će uspeti to da ponovi.“

Šta je to što Novak mora da uradi da bi mogao da se nada pobedi danas – pitali smo dugogodišnjeg člana „tima Novak“ koji je bio zadužen za strategijsko planiranje meča?

„Iako mnogi možda tako ne misle, za mene je upravo Novak favorit da pobedi u današnjem meču – ali u 5 setova“, insistira O’Šonesi.

„Mislim da će Alkaraz morati da osvoji prvi set, u maniru Hačanova – da nastoji da osvoji što više poena, igra „na veliko“ i snažno“, uđe u ritam, rano dođe do brejka... Ako Novak osvoji prvi set, onda bi mogao da igra malo opuštenije – da češće rizikuje, da isprobava udarce koji bi mogli da ga brže dovedu do pozicije za vinere i osvajanje poena, da izvrši više pritiska. Mislim da je imperativ Alkarazu da osvoji prvi set, a ako se to desi – Novak bi mogao da primeni sličnu formulu kao što je bio slučaj u meču protiv Hačanova. U trećem i četvrtom setu bismo trebali da vidimo totalni tenis, gde obojica igraju „iz sve snage“ – dok uspeh u petom predviđam isključivo Novaku. Iskustvo, važnost momenta za njegovu karijeru, ali i podrška publike su presudni aspekti za peti set,“ objašnjava Krejg, i dopunjuje odgovor na naš komentar „da tako nije bivalo pre“ sledećim: „Uprkos svemu što smo videli kroz godine, publika u Parizu voli Novaka, poštuje ga zbog svega što je prošao proteklih godina – a kada je osvojio Rolan Garos prvi put – osetio je ljubav publike koja ga je dovela do suza. Naravno, deo publike će navijati i za njegovog protivnika, deo publike će samo želeti da gleda dobar meč – ali će deo publike podržavati Novaka od prvog do poslednjeg momenta meča, i to će njemu puno značiti“, jasan je on.

Ono po čemu ste poznati je analiza toka poena i – po tome – kako se treba postaviti protiv određenih igrača. U tom smislu, šta nam otkriva Vaša statistika?

„Alkaraz je u dosadašnjem toku turnira skoro dva puta više poena osvojio u rasponu od 0 do 4 razmene, kada se uzme u obzir ukupni broj osvojenih poena. To ne znači da je Novak loš u tom registru, ali se nalazi skoro pri turnirskom proseku – ali je Karlos tu neprikosnoven. Ipak, nije toliko dominantan u rasponu od 5 do 8 odigranih razmena u poenu i preko 9 – gde je Novak svakako bolji. Sve dok razmene budu bivale duže, Novakove šanse su veće. Novak je, naprosto, bolji defanzivni igrač – dok je Karlos i dalje mladić koji ume da se udarcima izvuče iz neprilika – i to pre svega sa forhenda. Zbog toga treba usmeriti pažnju na to kako će odigravati forhend u trku iz „đus“ dela terena, kada ga Novak bude napao", rekao je Australijanac i nastavio.

„Očekujem da će Španac biti izazvan da udara prejako i greši iz te pozicije – i to će biti deo strategije koji bi se ponovio iz meča sa Del Potrom u finalu Ju Es Opena 2018. Cilj će biti da ga „zaglavi“ u bekhend ugao i „uspava“ mu forhend – a onda ga izbaciti iz te pozicije i naterati ga da hitro istrči na daleki forhend. Tada sam rekao Novaku da bi bilo super da Del Potro zapravo uspe da odigra nekoliko dobrih forhenda iz te pozicije, osvoji nekoliko atraktivnih vinera – jer će tada pomisliti da to može stalno da radi i ućiće opuštenije u odigravanje istog – što bi ga dovelo u seriju grešaka i stvaranje nesigurnosti u daljem toku meča. U tom forhend uglu očekujem da će se desiti najviše grešaka u razmenama – i ako Novak bude uspeo da „namami“ Alkaraza da odigrava što više udaraca iz tog „trčećeg forhenda“ – to bi moglo presudno da utiče na ishod ovog meča,“ predviđa za Kurir O’Šonesi.

