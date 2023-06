"NOVAK JE HEROJ OBUČEN U ODELO NEGATIVCA!" Njegove reči o Srbinu odzvanjaju planetom!

Australijski teniser Džon Milman impresioniran je trijumfom Novaka Đokovića u polufinalu Rolan Garosa.

Novak je u subotu savladao sjajnog Španca Karlosa Alkaraza sa 3:1 u setovima i tako obezbedio plasman u veliko finale Rolan Garosa.

Australijanac, koji ne krije da se divi Srbinu, u svojoj kolumni na izuzetno zanimljiv način opisao je dominaciju srpskog tenisera.

"Kao svaki dobar film sa superherojem i sportu su potrebni heroji i negativci. I tenis nije izuzetak. U poslednjih 15 godina, Rodžer i Rafa naši ratnici, oduševljavali su publiku. Ali da bi ova priča funkcionisala, bio nam je potreban antiheroj jednakog sjaja. I pojavio se Novak Đoković. Verovatno najveći igrač koji se ikad pojavio, neverovatno je da se o njegovom karakteru više priče nego o sposobnostima na terenu. On je onaj koji redefiniše barijeru godina u našem sportu, a opet, naslovi se fokusiraju na njegove poglede o vakcinaciji", ističe Milman.

foto: EPA/Yoan Valat

Šta god da uradi, Novak će, potpuno nezasluženo, biti na meti kritika, smatra Milman.

"Novak će uvek dovoditi do podela. On svakako kima jaka uverenja i nepromenjive principe sa kojim se mnogi ne slažu. Za neke uvek će biti neko za kog se nadaju da neće uspeti. Verujem da će vremenom mnogi ljudi shvatiti što njegove kolege znaju već sada da je Novak heroj obučen u odelo negativca. I to je tačno ono što je našem sportu bilo potrebno", zaključio je Milman.

Kurir sport/B92