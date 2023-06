NOLE NIJE SKIDAO OSMEH SA LICA! Pogledajte kako je francuska publika reagovala kada je Srbin izašao na teren! (VIDEO)

Finalista Rolan Garosa Novak Đoković ovacijama je dočekan na "FIlip Šatrijeu".

Srpski teniser igra protiv Kaspera Ruda finalni meč Otvorenog prvenstva Francuske.

Nažalost, prethodnih dana dešavalo se da prilikom Novakovog izlaska na teren čujemo zvižduke od pojedinih navijača, ali sada to nije bio slučaj. Publika je ovaj put pozdravila velikog šampiona onako kako on to i zaslužuje - gromoglasnim aplauzom i ovacijama!

To je svakako prijalo Novaku, koji nije skidao osmeh sa lica dok je išao ka svojoj klupi.

Pogledajte kako je to izgledalo:

✨ La mirada 𝐚𝐥 𝐜𝐢𝐞𝐥𝐨 de Novak Djokovic 🔥 Salta a la Philippe-Chatrier el serbio en busca de su 23º Grand Slam.#RolandGarros | #findesemanadecampeones pic.twitter.com/gjN8UsU4Vb — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 11, 2023

Kurir sport