PEVAĆEMO BOŽE PRAVDE PONOVO, KAD JOKIĆ OSVOJI: Đoković otvorio dušu posle osvajanja Rolan Garosa

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković održao j konferenciju za medije posle spektakularnog osvajanja Rolan Garosa

"JEDNA OD NAJVEĆIH"

"Jedna od najvećih titula u mojoj karijeri, znao sam da je istorija na talonu i pokušao sam da se fokusiram na pripremu za meč na najbolji način i da ga tretiram kao bilo koji drugi meč. Lagao bih kada bih rekao da nisam razmišljao o liniji cilja i da mi fali još jedan meč za to. Moj tim je napravio dobar balon oko mene, ostao sam u sadašnjosti i igrao onako kako sam želeo. Kada sam video da njegov forhend ide u aut, osetio sam olakšanje i bio sam preplavljen lepim emocijama."

Kakav je osećaj biti najbolji igrač u istoriji.

"Hvala vam, ali ne želim da kažem da sam ja najveći, jer bi to bio pokazatelj nepoštovanja prema velikim šampionima u raznim erama koj isu igrali na različit način. Svaki šampion je ostavio zaveštanje u svojoj generaciji i napravio put za sve nas da igramo tenis širom sveta. Takve diskusije ostavljam drugima. Imam samopouzdanje, znam za šta sam sposoban i ovaj trofej je pokazatelj da mogu da igram kvatlietno. Grend slemovi su moj najveći prioritet, to sam rekao na početku sezone. Posebno u ovoj fazi moje karijere. Da mi je neko rekao da ću osvojiti dva grend slema, potpisao bih odmah. Moja forma na šljaci nije bila dobra pre turnira."

foto: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

"OLAKŠANJE" "Želim da svi osećaju pritisak kada igraju sa mnom mečeve u pet setova. Tako nešto je dobro. Kada je sve gotovo i kada se završi, onda je osećaj sjajan, posebno sa trofejem. Osetim neko olakšanje."

NEĆU U PENZIJU! "Ponosan sam što sam podelio sa svojom decom, suprugom , roditeljima, svima koji su mepodržavali. Putovanje još nije gotovo. Zašto da razmišljam o penziji ako osvajam grend slemove? Osećam se motivisano, insprisano. Radujem se Vimbldonu."

"GODINE SU SAMO BROJ" "Rekao bih da sam imao dobrih 12 godina, uspeo sam da vodim brigu o svom telu, pokazivao sam najbolje partije na grend slemovima, turnirima koji su bili najvažniji za mene. Ljudi pričaju ili o grend slemovima ili nedeljama na prvom mestu, uspeo sam da oborim rekorde u oba slučaja i to je neverovatno. Znam da to nije garantovano ili nešto što će se dogoditi zato što si uspeo jednom. Svestan sam da iako ne volim da mislim o godinama, zvuči kao kliše, ali smatram da su godine samo broj. Realnost je da moje telo drugačije reaguje, moram da obraćam pažnju na neke druge stvari nego pre 5-10 godina, posebno kada je oporavak u pitanju. Nisam osećao toliko bola, koliko osećam danas. Kada vidim ovaj trofej ispre mene, to pokazuje bitku kakvu sam imao sa sjajnim igračima, jedan od četiri najveća turnira i za mene najteži za osvajanje od svih. Ovo je za mene najveća planina za penjanje, tako je bilo tokom cele karijere"

TRKA SA RAFOM I RODŽEROM Imaš najviše grend slem titula, prestigao si Rodžera i Rafu, prvi put ti vodiš u toj trci?

"Istina je da sam uvek poredio sebe sa njima, to su dva moja najveća rivala u karijeri. Mnogo puta sam rekao da sam zbog njih postao bolji igrač. Sav taj uspeh, on isu mi pomogli. To rivalstvo, mečevi, bezbroj sati razmišljanja, analiza, učenja šta treba da uradim da ih pobedim. Oni su bili u mojim mislima prethodnih 15 godina previše. Profesionalno to mislim", nasmejao se Novak, pa nastavio.

"Neverovatno mi je da sam sa jednom titulom ispred Rafe. U isto vreme svako piše svoju istoriju. Još uvek mislim da svako ima svoje putovanje koje treba da prihvate i da se drže toga. Nas trojica i Endi Marej, u poslednjih 20 godina, to je zlatna era muškog tenisa kako ljudi vole da je zovu. Ponosan sam što sam deo toga."

IMAO SAM RODTELJSKE DUŽNOSTI Upitan je šta je radio u subotu i šta će raditi narednih dana.

"U subotu nisam trenirao, samo jednom sam trenirao u danu između mečeva i to u Melburnu. Tada sam imao veći razlog za to, imao sam problem sa povredom i bilo mi je potrebno vreme za oporavak i da igram. Ovde nije bilo većih povreda, već sam bio iscrpljen, osetio sam da je ponekad manje više. Pričao sam sa svojim timom o prioritetima. Složili smo se da je prioritet da se oporavim i napunim baterije kako bih se oporavio, neke posebne vežbe, da zadržim tonus mišića, neću zaboraviti za dan i po da udaram lopticu. To je dalo rezultat. Imao sam roditeljske dužnosti u subotu, šetao sam šumom, volim prirodu, gledao sam finale Lige šampiona, lepo sam se naspavao, uradio sam sve što je deo moje rutine da bih se spremio.

foto: EPA/Christophe Petit Tesson

"NA TRAVI SAMO VIMBLDON"

"Narednim danima biće vremena za zabavu i proslavu svega, biću sa porodicom, bil oje previše ozbiljno u poslednje vreme. Nemam mnogo vremena, kreće sezona na travi, igraću samo na Vimbldonu. Idem u London uskoro, onda ću da krenem da se spremam za grend slem."

"ODRASTANJE I JELENA GENČIĆ"

"Moje odrastanje bilo je drugačije u odnosu na igrače u mojoj generaciji, kada pričamo o ratovima, embargu, nismo mogli da putujemo ni na neke juniorske turnire. Bilo je mnogo izazova za sve u mojoj zemlji. Moja porodica je imala mali budžet, ali su roditelji odlučili da me podrže i da podrže moj san da postanem teniser i da osvojim Vimbldon i postanem prvi na svetu. Tada se 95 odsto ljudi njima smejalo zbog toga što troše pare na skup sport kao što je tenis. Nismo imali skoro nikakvu tenisku tradiciju tada, šanse za uspeh bile su veoma male. Imao sam sreću da sam radio sa nekim važnim ljudima koji su uticali na moje putovanje kao profesionalni sportista. To su Jelena Genčić, kažem često da je ona moja teniska majka, imala je veliki uticaj na mene i na terenu i van. Bila je pravi mentor, radila je sa mojim roditeljima. Oni su joj dali prostor i dozvolu da provodi vreme sa mnom, čak i kada nismo trenirali. Bio sam kod nje kući, radili smo razne stvari koje su oblikovale mojum i kao dete i kao osobu koja se nada da će postati teniser. Gledao sam razne snimke tenisera i teniserki, morao sam da znam zašto je određeni udarac na određenoj podlozi udara tada. Tretirala me kao zreliju osobu. Nikola Pilić takođe, njih dvoje su mi mnogo pomogli, uz moje roditelje. Moja majka je stena, zadržala je poroicu zajedno, moj otac je pokretač, veruje u mene. Ima pozitivno razmišljanje, sve to je van bilo čega, nisam takvu osobu upoznao.Nije nikad igrao tenis, pričao je sa raznim ljudima..."

"I JA SAM SUMNJAO U SEBE"

"Rud i njegov tim su divni ljudi, stoje čvrsto na zemlji, Kasper mnogo radi, konstatan je na terenu. Nažalost, izgubio je treće grend slem finale, ali sam siguran da nije poslednje. On bolje zna šta treba da uradi da bi osvojio slem, ali da vam kažem da to nije ni malo lako. Svaki slem je kao nova planina koju treba da osvojite. Tamo svaki igrač mašta da igra, zato su svi dodatno motivisani da igraju najbolji tenis i da ostave trag. Zato je to veći izazov. Blizu je osvajanja grend slema. Ja sam imao sjajnu osnovu, sećam se kada sam osvojio prvi slem i tri godine nisam osvojio sledeći, izgubio sam neka finala, polufinala od Rafe ili Rodžera. Tada sam sumnjao u sebe, da li mogu ili ne. Dođeš daleko i onda padneš na poslednjoj prepreci. Što više vremena prođe, više sumnjaš u sebe.. Učiće iz tog iskustva, disciplina postoji, to je osnov"

"ULOGA KOJA NAJVIŠE IZISKUJE..."

"Zadovoljstvo je da vas vidim u velikom broju što su vas redakcije poslale ovde da izveštavate i što mogu ovaj istorijski uspeh da podelim sa vama. Ponosan sam i otac i stric i brat i suprug, trudim se da budem najbolja verzija sebe. Činjenica je da uloga koja mi najviše energije životne iziskuje je uloga tenisera. Da bih uspeo u tome, moram da imam podršku ljudi oko sebe, većina tih ljudi bila je ovde, braća nisu bila ovde, ali su sa mnom u mislima i srcu. Teško je opisati sve emocije, senzacije. Osećaj ponosa, sreće, ispunjenosti, zadovoljstva, ali i olakšanja i neki oslobađajući osećaj. Najlepše je kada se završi sa trofejem. Malo se osećaš kao izduvan balon zbog te tenzije i svega, teško je da se izoluješ od svega što se priča. Znao sam da je istorija na crti kar je krenulo, pre finale se to dodatno uvećalo, različiti scenariji..."

foto: JB Autissier / imago sportfotodienst / Profimedia

OVAJ SLEM JE POSEBAN

"Na terenu, slagao bih kada bih rekao da nisam razmišljao o tome da je istorija iza ugla i da se tako nešto ostvari, kada sam video forhend u autu, kao ispunjenje nekog dečačkog sna, iako imam toliko grend slemova. Ovaj je nekako poseban, zahvalan sam na ovom momentu, srećan sam i iscrpljen, radujem se proslavi. Radujem se što ću imati vreme sa porodicom i najbližiam. Nova starnica se ponovo okreće. Vimbldon je iza ugla, to je priča moje karijere i svakog profesionalnog igrača, da nema vremena za slavlje ako želiš da osvojiš novu titulu, a to želim."

"KAO 10 SLEMOVA"

"Svaki grend slem u ovom momentu karijere je vredan kao pet ili 10 slemova. Ne treba se poneti previše, ne ponesi se u dobru u zlu se ne ponizi, to je velika životna lekcija. Treba čovek da proslavi i da bude ponosan na ono što je dostigao i postigao. Da vidim koliko daleko može. Dok se ovako osećam i zdravstveno i fizički i mentalno, posebno da imam ovakvu motivaciju. Neću stati ukoliko mi se nešto ne ispreči na putu. Imam podršku svoje porodice, tima, svih ljudi koji mi najviše znači u životu - i idemo dalje.

JAKO SAM NAPORAN

"Moram da budem selektiviniji sa turnirima, to su grend slemovi. Još jedna zavšrena. Možda ćemo neke stvari opisati u knjizi do detalja. Mnogo je naporno. Ja sam naporan jako za vreme grend slema, to zna i moj čitav tim, supruga, moji roditelji. Svi oni znaju da nekada moraju da mi se sklone s puta, zračim tom energijom da imam svoje vreme na terenu znam da živčanim i da nervi preuzmu, van terena sam zahtevan... Poznajem sebe dobro, očekujem da i drugi izvuku maksimum iz sebe i da budu usresređeni na ovu misiju, zato i nije lako. Da je lako to bi bio svako."

JELENA I NIKI

"Jelena Genčić i Niki Pilić dali su mi svestranost, nisam usavršio igru sam oza jednu podlogu, sve osim trave na kojoj nisam igrao do svoje 17. ili 18 godine, a nju sam sanjao zbog VImlbodna. Trenirao sam na bržim, sporijim podlogama, sećam se da su me oni konstantno terali da igram u svakakvim moguim uslovima, po mraku, suncu, da pokušaju da repliciraju šta će se događati u mojoj karijeri. Uveren sam da sam zbog takve vrste treninga uspeo da razvijem sposobnost da budem kompletan igrač u svim uslovima. Na to sam jako ponosan. Odrastao sam na šljaci, moja igra je nekako najefikasnija na tvrdoj podlozi. Dvorana mi je u jendom momentu postala jako uspešna, sada u ovoj fazi karijere je to trava, osvojio sam četiri Vimbldona zareodm, dobro se osećam na toj podlozi, iako nije idelana za moj stil, jer ne igram servis-volej često. Ako moram da izdvojim ono što me definiše, to je sposobnost prilagođavanja. Adaptiram se protivniku, uslovima, bilo je poraza i takvih teških koji su uticali na mene i moju karijeri. Ovakva osnova i počeci dozvolili su mi da budem svestran i da široko gledam na stvari. Ne da samo igram na travi da bih uzeo Vimbldon, hteo sam prvo mesto, az to moraš da igraš na svim podlogama i da imaš kontinuitet rezultata. Ne želim da sam samo ja i da sve svojatam, već da kažem i ko su ti ljudi koji su mi davali savete, podržali, posebno kada sam bio mlađi i tim ljudi koji imam oko sebe, svako ima svoju ulogu."

foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

BOŽE PRAVDE ZBOG JOKIĆA

Na konstataciju da su i srpski mediji uživali sa Novakom dok su pevali "Bože pravde", Novak se nasmejao.

"Pevaćemo još jednom uskoro kad Jokić osvoji"

BUDIĆU SE ZA JOKIĆA

Otkrio je i da će se probuditi zbog Jokića.

"Kad se igra? Znači nije večeras, važi. Nisam se odavno budio u ranim jutarnjim satima".

U tom momentu se čuo Stefan Đoković koji dobacuje "Ne zaboravi na mene":

"Hoćeš i ti da gledaš sa mnom? Super, može, on je budući košarkaš", nasmejao se Nole.

Kurir sport