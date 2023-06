POKUŠAO DA SE OPERE POSLE SRAMNOG TEKSTA O ĐOKOVIĆU! Napisao gomilu GLUPOSTI, pa se pravdao navijačima: Treba da prihvatite ovo!

Tekst koji je predavač filozofije napisao za britanski "Gardijan", izazvao je puno reakcija širom sveta.

Ben Brambl je primerima, koji nemaju nikakvog smisla, pokušao da objasni zbog čega niko ne bi trebalo da priča da je Novak Đoković najbolji teniser svih vremena.

Zbog pažnje koju je privukao, pre svega među Novakovim navijačima, Brambl je odlučio da pošalje poruku, kojom je pokušao da ublaži načinjenu "štetu".

Podsetimo, u tesktu koji se pojavio na sajtu britanskog lista dan posle pobede Đokovića na Rolan Garosu i 23. grend slem trofeja, Brambl je izneo niz argumenata i izmišljenih situacija kako bi dokazao da je "GOAT" priča otvorena, a između ostalog, napisao je i da je Rodžer Federer, uprkos svim brojkama koje idu u korist Đokoviću, u najmanju ruku podjednako veliki.

foto: Emmanuel DUNAND / AFP / Profimedia

Objasnio je i kako Đokovićeve titule manje vrede zbog fizičke nadmoći, koliko god to glupo zvučalo...

Veliki broj navijača obratio se Bramblu na društvenoj mreži Tviter, a on se oglasio nakon toga.

- Za više od 1.000 Đokovićevih navijača, koji su mi pisali i vređali me poslednja 24 sata, kada sam rekao da Novak nije najveći? Sve što sam rekao je da brojevi Slemova to ne rešavaju to, drugi faktori se računaju. Sigurno svi treba da prihvatite ovo? (Inače je Dejv GOAT). Mir i ljubav - poručio je Ben Brambl.

Kurir sport