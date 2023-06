VILANDER PONOVO FILOZOFIRA O ĐOKOVIĆU! Kontroverzni Šveđanin ponovo pokušao da umanji Novakov istorijski uspeh: NOLE JE BOAT!

Ne stišavaju se reakcije o veličanstvenom uspehu Novaka Đoković i osvajanju rekordnog 23. grend slema.

Zbog toga ga mnogi smatraju za tzv. GOAT-a (Greatest of all time), ali Mats Vilander proslavljeni švedski teniser i stručni analitičar "Eurosporta" ima malo drugačiji opis.

Vilander je Đokovića nazvao BOAT (best of all time).

U prevodu Novak je najbolji, ali ne i najveći svih vremena, jer kako je rekao, za to su potrebni i drugi kvaliteti osim sportskih.

"Osvojio je najveći broj grend slem titula, najveći broj masters turnira kao i najveći broj titula što znači da je najkostantniji igrač poslednjih 15 godina. Ne volim izraz 'GOAT', iako vidim jednog ovde", rekao je Vilander i pokazao na sliku Đokovića.

"Voleo bih da zovem "BOAT" best of all time, jer kada kažemo 'great' mnogo više stvari dolazi u to nego sam sport i mislim da ne treba da razdvajamo 'veliku trojku' kada dođe do pitanja ko je najveći ikada. Ali najbolji ikada? Imamo ga ovde, to je Novak Đoković", podvukao je Vilander.

Kurir sport