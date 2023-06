"NOVAK NIJE NAJVEĆI SVIH VREMENA" Auu, šta priča ova žena! Olimpijska šampionka ŽESTOKO udarila na Đokovića - CEO SVET u neverici!

Aktuelna osvajačica najsjajnijeg odličjna u karlingu na Zimskom olimpijskim igrama u Pekingu, Iv Muirhed, saopštila je celom svetu da Novak Đoković ipak nije najbolji teniser u istoriji.

Naime, Iv je napisala jedan autorski tekst u kojem je objasnila zbog čega Đoković nije najbolji u istoriji belog sporta.

- Fenomenalno je dostignuće osvojiti 23 GS. To bi bio slučaj i da je to učinjeno u bilo kojoj eri. Ali to što je dostigao taj broj, dok su druge dve legende istovremeno osvajale veliki broj Grend slem titula, ga čini još posebnim - počela je Iv o Đokoviću, pa nastavila:

- Međutim, to ga ne čini najvećim svih vremena. Ustvari, to ga čak ne čini najvećim u poslednjoj deceniji ili tako nešto. Živimo u eri kada su ljudi nametnuli sportistima te GOAT titule. Zaista, to je besmislena debata.

Iv se složila sa Vilanderom koji je poručio da je Novak više BOAT, a ne GOAT!

- Tenis u vreme Đokovića, Federera i Nadala je savršen primer za to. Nijedan od njih nije dostigao vrhunac na potpuno istoj tački. Federer je bio u najboljem izdanju pre nego što je Đoković dostigao svoj vrhunac, to je sigurno. I nema sumnje da je Đokovićevo telo građeno bolje od druge dvojice da bi se izbegle povrede i pružila igra na svim terenima. Njegova fleksibilnost i izdržljivost su neverovatni.

- Sviđa mi se način na koji je Mats Vilander formulisao debatu. Drago mu je da Đokovića zove BOAT (najbolji svih vremena), a ne GOAT (najveći svih vremena). Tako bi trebalo da bude. Statistika je van rasprave. Ako si na vrhu, onda si na vrhu. Ali biti "najveći", to je mnogo subjektivnije - napisala je Muirhedova između ostalog.

Kurir sport