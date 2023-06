OTKRIVENO! EVO ŠTA SE DESILO ALKARAZU U MEČU SA NOVAKOM! Njegov fizioterapet sve objasnio - zbog ovoga je došlo do "RASPADA"!

Novak Đoković je nedavno osvojio istorijski 23. Gren slem u Parizu i tako postao najbolji teniser u istoriji. U finalu Rolan Garosa, preko puta srpskog asa stajao je Karlos Alkaraz, koji je u tom meču imao velike grčeve, zbog kojih nije mogao da pruži 100% svojih mogućnosti.

O tome je govorio Huanho Moreno, fizioterapeut Španca, koji tvrdi da nije reč o povredi, pošto se grčevi mogu javiti biološki ili psihološki.

foto: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia

- Mora se reći da nije reč o povredi. Grčevi se mogu javiti biološki ili psihološki, ponekad istovremeno. Ono što radimo sa Karlosom je kontrola biološkog, kontrola da uzima sve što mu je potrebno. Da mu ne nedostaje minerala ili bilo šta drugo od hranljivih sastojaka. Telo kada primeti da nedostaje neki hranljivi sastojak, stvara grč u mišićima, ali mi smo Karlosa dobro spremili - kazao je Huanho za "Punto de Break" i potom objasnio zbog čega je kod Alkaraza došlo do "pucanja":

- To je isto telo koje je igralo u težim uslovima, toplote i vlažnosti, od onih u Parizu. Isto telo je oborilo rekord na US openu sa mečom od pet sati i 20 minuta. Ista je ekipa, isti trening. Ovo je moglo da se desi u prethodnim mečevima. Ali, nikada se nije desilo, bez obzira na uslove i igru. Što se tiče psihološkog dela, radi se i na tome. Tim uvek nastoji da na svaki meč on stigne što opušteniji, ali to nije tako lako. Mogu da mu dam dovoljno energije i hranljivih materija da se bori protiv Đokovića u petom setu, ali ne mogu da budem u njegovoj glavi da kontrolišem tenziju koju meč može doneti.

foto: Emmanuel DUNAND / AFP / Profimedia

Alkaraz iz ovog meča mora da izvuče brojne lekcije.

- Bio je to prvi put da je igrao protiv Đokovića u polufinalu Rolan Garosa. Grčevi uvek dolaze u trenutku opuštanja. Smešno je, ali desilo se baš kada je Novak posle drugog seta otišao u svlačionicu. Tada je Karlos bio svesniji svega što se dešava. To je trenutak kada je mislio da ima kontrolu, telo se opustilo, sve dok se Đoković nije vratio na teren i tada je shvatio da i ne kontroliše baš toliko stvari, da može da mu pravi i dalje probleme. To je za njega nova situacija, prvi put je imao takav osećaj, pomoći će mu da nauči neke stvari. Sledeći put kada se budemo suočili sa Đokovićem na Grend slemu, neće nam biti prvi put. Ovo iskustvo, plus sve što smo mu objasnili, pomoći će mu da izađe psihički dosta spremniji - istakao je Huanho.

Kurir sport