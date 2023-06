ANALIZA KURIRA: Četvoro od 256 – Ovo su šanse teniserki i tenisera iz Srbije u kvalifikacijama za Vimbldona

Lep start Hamada Međedovića u kvalifikacijama; da li će se nadovezati i Olga Danilović, Natalija Stevanović i Aleksandra Krunić?

Listamo i listamo spisak igrača i igračica koje će se boriti za ulazak u glavni žreb ovogodišnjeg “regularnog” Vimbldona – ali se od 256 pregledanih imena srpska trobojka našla samo uz njih četvoro. Naravno, ima tu još mnogo onih koji potiču sa naših prostora – kao simpatični Amerikanac Aleksandar Kovačević koga smo upoznali na Rolan Garosu – ili Selena Janićijević koja igra pod zastavom Francuske , ali će našu zemlju u kvalifikacijama predstavljati Hamad Međedović kod muškaraca – te Olga Danilović, Aleksandra Krunić i Natalija Stevanović kod žena.

Hamad je lepo krenuo ubedljivom pobedom protiv Pedra Martineza uz samo 1 izgubljeni gem, što potvrđuje da je servis u novopazarćanina još moćnije oružje na najbržoj podlozi u tenisu. Ipak, naredno kolo mu predstavlja nimalo lakog i dobro poznatog protivnika Rikardasa Berankisa – iskusnog veterana iz Litvanije, koji je u četiri maha igrao u drugom kolu najvažnijeg turnira sezone i svoj kvalitet potvrdio skoro jednako ubedljivom pobedom protiv Argentinca Navonea (izgubivši samo 3 gema). Osim ako Hamad ne bude imao još jedan serverski dan iz snova, Berankis bi mogao da zakomplikuje život mladom izazivaču time što bi pokretljivom i strpljivom igrom sa osnovne linije izazivao Hamada da se oproba u rizičnijem otvaranju terena – formula za koju tada već umorni i tenzijom sputani Međedović nije imao rešenje protiv Amerikanca Girona u prvom kolu Rolan Garosa. Ipak, ovo je drugo kolo kvalifikacija, ne postoji razlog da Hamad ne veruje u svoju snažnu igru i rešavanje poena ulaskom u teren – ali bi morao da bude strpljiv i spreman na znatno veći otpor u građenju poena koji bi mu pružio Litvanac. Ako mu pođe za rukom da preskoči i ovu prepreku, lepa je prilika da se nađe u svom drugom uzastopnom glavnom žrebu Grend Slema – jer se kao konačna prepreka do ostvarenja tog cilja nameće Francuz Ugo Gaston – bez izrazitih kvaliteta koji bi Hamada u tom susretu projektovali kao igrača sa manje šansi za pobedu.

Olga Danilović je šesta nositeljka u kvalifikacijama, trenutno uživa svoj najbolji plasman na 93. mestu – i projektovani “hod” do finala preko Cepelove, Sigmund i Vikmajer predstavlja znatno manji nivo izazova nego što je viđen na za nju težoj podlozi na Rolan Garosu. Simpatična srpkinja je ponovo u fazi uspona i naboja pozitivne energije – pa bi bilo uputno da se verovanje u sebe, fokus na svoje tenisko umeće, strpljenje i borbenost prikazani u Parizu i emotivna poletnost ukomponuju u takmičarsku celinu koja će pametno proći kroz uvodne izazove I iskoristiti ih za adaptaciju i podizanje forme za one prave koje bi mogli da je čekaju u glavnom žrebu.

Aleksandra Krunić je dobro poznata teniskom svetu – i svoju “vožnju toboganom” kroz takmičenja nastavlja kroz kvalifikacije i ovog londonskog leta. Prvu protivnicu Amerikanku Li smo viđali u epizodnim ulogama na nekim od važnijih turnira, a isto bi mogli reći za pretpostavljenu protivnicu u drugom kolu, 26.nositeljku Gadecki iz Australije. Najveće ime i konačna prepreka za Aleks bila bi Francuskinja Klara Burel (8. nositeljka), i da je naša igračica blizu forme iz najboljih dana – ova gradacija bi predstavljala seriju dobrih ali svakako ne i nesavladivih izazova. Za Krunićevu će biti veoma važno kako bude otvorila svoju kampanju na Vimbldonu, i ako bude uspela da ne potroši previše energije i nerava protiv Li – možda i nju vidimo kao jednu od glavnih kandidatkinja da se pridruži Olgi u glavnom žrebu.

Nišlijka Natalija Stevanović neće imati lak zadatak protiv Grkinje Gramatikopulu koju u Londonu veoma dobro pripremi domaći grčki tim stručnjaka, a ako uspe da pobedi i adaptira se na izazove podloge i protivnica – nošena tim elanom bi mogla da priredi jedno simpatično tenisko sučeljavanje sa čuvenom Kristinom Kiki Mladenović – čiji je otac Dragan svoju sportsku karijeru upravo počeo uspešnim bavljenjem rukometom u navećem gradu juga Srbije. No, do “niškog derbija” će Nina morati da reši izazov četvrte nositeljke kvalifikacija – šest godina mlađe Elizabet Mandlik iz SAD, koja svakako nije slučajno došla do tog privilegovanog statusa u žrebu. No, rang i trava često nemaju veze jedno sa drugim – tako da je i ovde sve otvoreno – uz nadu da će Natalija uspeti da ponovi fin nastup sa prošlogodišnjeg izdanja ovog turnira.

(Vuk Brajović)