ANALIZA KURIRA Vimbldon po meri Srba: Žreb dosta naklonjen našim teniserima - sada sve zavisi od njih

Izašao je dugo očekivani žreb za ovogodišnji Vimbldon – i sigurno dosta obradovao poklonike tenisa u našoj zemlji. Dugo se nije desilo da naši igrači ne nastupaju jedan protiv drugog u prvom kolu, ili da ih uspeh na početku suočava već u narednom kolu. Umesto toga, imamo rekordan broj od njih šest, lepo raspoređenih „u kosturu“ – i potpuno prepuštenih svojim mogućnostima protiv više nego povoljnih protivnika.

Pođimo redom – Novak će imati lepa prva dva kola u kojima će moći da uđe u takmičarski ritam (Kačin, Nakašima) da bi ga u trećem kolu čekao nastavak „istog menija“ (29. nosilac Ečeveri, fino odigrao Rolan Garos) ili „poslastica za ljubitelje legendi“ u meču sa Stenom Vavrinkom. U četvrtoj rundi mu se kao protivnik nameće jedan od četvorice krajnje neizvesnih učesnika ovog dela turnira – Museti, Izner, Lajović i (najverovatnije) Hurkač, da bi u četvrtfinalu po prvi put bio značajnije izazvan od strane učesnika finala ovogodišnjeg turnira u Haleu - Rubljova ili Bublika. Sa druge strane žreba – odluka o plasmanu u polufinale bi se donela najverovatnije u meču Frica i Ruda, uz napomenu da se u ovom delu žreba očekuju veoma neizvesni mečevi – Kecmanović-Švarcman, Gofen-Kirijos, Ćorić-Bautista Agut i – naravno – Siner-Fric i Rud-pobednik meča Hrvata i Španca. Ako Novak bude bio i na 80% svoje igre iz prošle godine – skoro sigurno je da će nastupiti u velikom finalu 16. jula. Ono što nas dodatno raduje kada se pogleda na „Novakov deo žreba“ je mesto Filipa Krajinovića – koji u prvom kolu ima fizički nedovoljno oporavljenog Feliksa Ože Alijasima – čiji status 11. nosioca skoro ništa ne znači u svetlu tih informacija. Ako Filip bude bio spreman da „pogine“ u tom meču i kroz njega (i eventualnu pobedu) stekne samopouzdanje i krene sa dizanjem forme – zašto ne verovati da je i treće kolo turnira za njega krajnje ostvarivo (protivnik: Bublik)? Filip je loše izgledao i zvučao po porazu u prvom kolu Rolan Garosa, a ako bi se ovde „kockice složile“ u njegovu korist – tada spominjana „teniska penzija“ bi mogla biti izbegnuta – na radost svih njegovih ljubitelja.

foto: Juergen Hasenkopf / Alamy / Alamy / Profimedia

Uz čestitku Dušanu Lajoviću za današnji rođendan – i „poklon“ prezentovan u vidu nosioca posebne pozivnice Čoinskog iz Velike Britanije u prvom kolu, može se dodati da ga u drugom najverovatnije čeka Hubert Hurkač – čija forma ove godine oscilira kao vremenski uslovi u Srbiji. Zbog toga – zašto ne dati šansu popularnom Duciju da se – ako mu je takmičarski tonus i forma barem na 70% viđenog u Banja Luci - bori za ulazak čak i u četvrto kolo sa boljim iz očekivanog meča Musetija i Iznera?

A protiv koga bi se Đoković borio za svoj 24. Grend Slem trofej i 8. na Vimbldonu? To uopšte ne mora biti za mnoge već „zapljunuti“ Karlos Alkaraz, koga bi već u trećem kolu mogao da očekuje solidan izazov u vidu dugorukog Čileanca Žarija – u četvrtom Saše Zvereva, u četvrtfinalu – Runea i polufinalu – sam Bog zna koga. Žreb je odlučio da se na „dnu Alkarazovog dela“ u prvom kolu susretnu pobednik i finalista Grend Slema – Dominik Tim i Stefanos Cicipas, a u narednom kolu pobednik tog meča sa onim ko bude bolji u još jednom neizvesnom „domaćem duelu“ Mareja i Penistona – što upotpunjuje utisak o haotična prva dva kola tog dela. Zanimljivo je da se u daljoj kombinatorici za treće kolo ovde pojavljuje i naš Laslo Đere, koji će imati solidan izazov u vidu velikog ali nikako za njega nepobedivog servera Kresija iz SAD (1:1 do sada, hard i šljaka), zatim boljeg iz meča Šelton – Danijel, a ako Laslo uđe u pobednički ritam i stekne željeni nivo samopouzdanja – nema nikakvog razloga da se ne veruje da ne može da bude više nego konkurentan u meču protiv bilo kog igrača koji „izroni“ iz Britansko-Austrijsko-Grčkog „džumbusa“. U tom delu žreba nalazi se po prvi put na najvećoj sceni i Hamad Međedović, čiji protivnik u prvom kolu Australijanac O’Konel nije nepremostiva prepreka u četvrtom takmičarskom meču u kome naš mladi as učestvuje ove godine u Ol Ingland Klubu. U drugom kolu stvari postaju značajno komplikovanije time što mu se kao protivnik nameće 22 nosilac Korda (SAD), ali ako se Sebastijenu budu vratili problemi sa povredom a Hamad odigrao jak serverski meč i imao mirnu glavu – možda bi se tako stekli uslovi za najveće iznenađenje u tom delu turnira. Ako se i to čudo desi – naredni pretpostavljeni meč protiv Norija je prilika da Hamad odigra rasterećeno – za slavu i buduće uspehe na najvažnijem turniru na svetu.

foto: Profimedia

Koje su još sve pretpostavljene neizvesnosti u ovom delu žreba: Prvo kolo – Zverev – Brouver, Žang – Van de Zanšulp, povratnik Raonić – Denis Novak i Šelton – Danijel. Drugo kolo – Sonego-De Minor, Fokina i bolji iz duela Žang-Van de Zanšulp, Serundulo – Lehečka; treće kolo – Zverev i bolji iz meča Sonego-De Minor, Tiafo – Dimitrov, Lehečka – Pol, Nori – Korda; i četvrto – Alkaraz – Zverev, Medvedev – Pol i bolji iz mečeva Nori-Korda i ko god izađe sa „dna“ tog dela (najverovatnije Marej). Četvrtfinala bi najverovatnije spojila Alkaraza i Runea – odnosno Medvedeva i Mareja/Kordu/Norija – i tu je realno stati sa svim prognozama. Iako je poznatno da Medvedev nema previše ljubavi ni za travu kao ni za šljaku, sjajan žreb bi Rusu omogućio dizanje forme kroz turnir i skoro izvesno plasman u četvrto kolo – pa se na bazi toga projektuje njegov ulazak u četvrtfinale... Živi bili – pa videli šta će se sve izdešavati ovde.

U svakom slučaju – fina perspektiva za naše igrače, skoro izvesno polufinale za Novaka Đokovića – i puno razloga za pomno praćenje zbivanja iz Londona od sledeće nedelje...

(Vuk Brajović)