KAKO JE MOGUĆE TO ŠTO NOVAK RADI?! Medvedev fasciniran Đokovićem, nema dilemu: On je NAJBOLJI svih vremena (VIDEO)

Ruski teniser Danil Medvedev nahvalio je Novaka Đokovića govoreći na konferenciji za medije uoči Vimbldona.

Medvedev, koji je na Vimbldonu treći nosilac, smatra da je Novak Đoković najveći teniser svih vremena.

- Igrali ste sa Novakom u nekoliko velikih finala, kako gledate na to šta je uradio i što još radi u ovim godinama? - glasilo je pitanje novinara, koji je iz Medvedeva izvukao pravi hvalospev na račun Đokovića.

- Prvo, ne znam kako to radi, osećam da svi igrači, osim Novaka, Rodžera i Rafe, mogu da imaju loše dane i da gube od igrača koji su van Top 100 ili od kvlifikanata... To je normalno u sportu. Ali kada pogledam, Novak je skoro na 50 odsto uspešnosti, igrao je 70 Grend slemova i bio u 35 finala. Ne znam kako je to moguće? On izgleda nema loše dane. Zapravo, ima ih, kao i svi, ali i tada uspeva da pobedi. Ne znam kako to radi i zato je on za mene najveći u istoriji tenisa, ali to je podložno debati naravno.

Istakao je Medvedev da je ponosan na svoju pobedu u finalu US opena protiv Đokovića iz prošle godine.

- Da budete sposobni da ga pobedite kada ide da kompletira Grend slem godišnji, možda je bio malo stegnutiji nego inače, ali odigrao sam nererovatan meč i to mi je dalo još više ponosa da sam bio spreman da uradim, kada sam video šta je posle toga uradio. Srećan sam da sam uradio to, ali ne želim da stanem na tome, želim da idem po nove Grend slem titule i da igram sa njim - rekao je Danil.

Medvedev je na Vimbldonu treći nosilac, a prvi meč odigraće protiv Britanca Artura Ferija, koji ima 20 godina i koji je 389. teniser sveta. Njihov meč na programu je u utorak.

