NEŠTO SE TADA PROBUDI U MENI! Đoković se otvorio pred početak Vimbldona: Postajem sve nervozniji, razmišljam o velikim rekordima!

Drugi nosilac, a prvi favorit na Vimbldonu. Srpski teniser, Novak Đoković, pokušaće da dođe do pete uzastopne, a ukupno osme titule na trećem Grend slemu u sezoni.

U prvom kolu, Đoković će igrati protiv argentinskog tenisera, Pedra Kačina, dok bi u drugom rival trebalo da mu bude Brendon Nakašima.

Titulom bi stigao do 24. pehara sa najvećih turnira i sigurnog povratka na prvo mesto ATP liste, a uoči početka Vimbldona, govorio je upravo o značaju najvećih turnira u fazi karijere u kojoj se trenutno nalazi.

- Rezultatski gledano, to je tako. Najviše se vrednuje koliko si osvojio Grend slemova i koliko si nedelja bio na vrhu. Naravno da sam motivisan da poradim na oba rekorda, da budem broj 1 i da osvojim što više Grend slemova. Doduše, sada mi je fokus da osvojim što više Grend slemova, ne toliko na tom broju 1. Ponosan sam i srećan što sam u poziciji tu gde jesam, nemam problem da to verbalizujem i da kažem da je to tako, jer je to cilj - rekao je Đoković i nastavio:

- U odnosu na moje istorijske rivale sa kojim sam imao toliko mečeva, da ih prevaziđem u tom rezultatskom smislu. Ali, to je samo jedan deo, drugi deo je ta velika želja i motivacija da nastavim da koračam unapred, da trasim svoj put i da pokušam da dalje ispisujem istoriju sporta kojeg volim. Da bih to uspeo, da sebe stavim u tu poziciju, morao sam sebe da prešaltam psihički na Vimbldon i da razmišljam kako da se što bolje pripremim.

Imao je prilika u prošlosti, ali nije uspeo da osvoji sva četiri Grend slema u sezoni. Sada, kada ima 36 godina, postoje potpuno realne šanse za to.

- I dalje u ovim godinama što osvajam Grend slemove me raduje, pokušavam da iskoristim taj trenutak, dobro se osećam u svom telu, dobro igram i motivisan sam. Stvari se vrlo brzo menjaju, već je 20 godina kako se bavim profesionalnim tenisom, dug je to period, mnogo je zahtevan ovaj sport, zahtevan je taj stil, nenormalan u očima nekih, ali to me je dovelo do ovih visina. Sa druge strane, želim još, želim da iskoristim, preostala su dva Grend slema, na US Openu i Vimbldonu, potrudiću se da se borim za trofej i videćemo koliko ću dogurati daleko.

Nastavio je Novak o značaju Grend slemova, a poručio je da će od nedelje imati podršku za koju ne krije da mu je najbitnija. Porodica stiže u London, a to će u velikoj meri pomoći prvom favoritu da opravda tu ulogu.

- Grend slemovi su uvek nekako posebni, dosta tu ima obaveza, na terenu i van njega. Pritisaka i sportske pažnje na GS koji su bitni i najveći, a posebno što sam u toj poziciji je dodatno usmerena pažnja na mene i kako ću igrati na ovom turniru, koliko će to da traje. To mi sa jedne strane prija, a sa druge iscprljuje, tako da gledam da se posvetim oporavku koliko mogu. Volim da se šetam, pogotovo ovde po Vimbldonu, ima dosta parkova i šuma, gledam da izdvojim vremena za sebe, dolaze mi supruga i deca, tako da će oni tu biti uz mene, to mi je jako bitno. Iznajmljujemo i kuću kao što to većina igrača radi je olakšavajući način, blizu si, nema saobraćaja, u gradu si, a opet nisi u gradu. Sviđa mi se ritam ovde u Vimbldonu, kako se bliži turnir, tako i ja postajem nervozniji. Nije mi prvi put, imam i ja neko iskustvo ovde, pa znam šta mi je činiti - našalio se Novak na kraju.

Ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti i iznenađenja, 7. jula će biti jubilarna 10. godišnjica od Novakovog poslednjeg poraza na Centralnom terenu Vimbldona.

- Romansa sa centralnim terenom? Nisam ni ja znao taj podatak do momenta kada sam ga video pre 10 dana. Generalno, centralni tereni Grend slemova su inspiracija svakome, kada si na takvoj areni, teško je da ne budeš motivisan. Pogotovo Vimbldon. Turnir koji sam sanjao da ću da osvojim, tu sam pričao priču milion puta. Svaki put kada izađem na centralni teren Vimbldona, razlikuje se osećaj u odnosu na svaki drugi turnir. Održavaju tu njihovu tradiciju, da se igra na travi, nema reklama, led ekrana, oduprli su se modernizaciji svega, sve je usmereno tradiciji sporta. Moraš da budeš obučen u belu, nema one najave igrača, poseban osećaj. To je verovatno nešto što doprinusi mojim rezultatima. Nešto to budi u meni valjda kada izlazim da odigram meč - zaključio je Đoković.

