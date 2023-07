KIRJOS DELIO SAVETE ĐOKOVIĆEVOM PROTIVNIKU: Ludo je, ali verujem u pobedu! Viđao sam momke koji su imali NOĆNE MORE zbog Novaka

Novak Đoković će u sredu, ne pre 17.30 časova, igrati meč drugog kola Vimbldona protiv Džordana Tompsona.

Napornom borbom u pet setova protiv Brendona Nakašime Tompson je stigao do drugog kola i meča protiv Đokovića, a na Central terenu planira, pre svega, da koliko god je moguće - uživa.

Svestan je da to možda neće biti lak zadatak i prisetio se meča koji je odigrao protiv Rafaela Nadala na Rolan Garosu 2022. godine.

- Rekao sam nakon tog meča da nije bilo zabavno, ali da mi je čast što sam igrao - rekao je Tompson.

Na pitanje da li je meč protiv Đokovića "sastanak iz snova ili noćna mora", nasmejao se.

- Rekao bih da je oba. Video sam kako neki teniseri imaju noćne more protiv njega na Centralnom terenu, ali nadam se da to neće biti slučaj sa mnom. Moraću da igram bolje nego u prva dva seta u prvom kolu, to je sigurno. Moram da verujem, koliko god ludo da zvuči, da mogu da pobedim ili nema poente da uopšte izlazim. Znam da su šanse čvrsto protiv mene.

- Mislim da je pošteno da se kaže da su Rafa i Rodžer voljeni, ali Novak zaslužuje da bude podjednako poštovan zbog svega što je uradio za tenis i činjenice da se "držao svog oružja" sa situacijom za vakcinaciju - poručio je Tompson.

Australijanac je posle pobede nad američkim teniserom u prvom kolu poručio da će savet za meč protiv Đokovića tražiti od sunarodnika, Nika Kirjosa.

Kontroverzni teniser je postao Novakov dobar prijatelj, jedan je od retkih koji ima pozitivan učinak u okršajima protiv Srbina.

Pobeđivao je u Akapulku i Indijan Velsu 2017. godine, a jedini poraz doživeo je u prošlosezonskom finalu Vimbldona.

