NATALIJA STEVANOVIĆ POSLE ISTORIJSKOG TRIJUMFA: Novak mi je inspiracija, znala sam da mogu da je pobedim!

Srpska teniserka Natalija Stevanović savladala je Čehinju Karolinu Pliškovu, nekadašnju svetsku igračicu broj 1 rezultatom 2:0, po setovima 6:2, 6:3 u 1.kolu Vimbldona.

Stevanović je ovom pobedom napravila svojevrsnu senzaciju, ali ona nije bila previše iznenađena.

"Toliko emocija, jednostavno sam mirna... Kako? Kada smo gledali zreb gledala sam sa mužem i trenerom i navijali smo da budem ja i izašlo je moje ime. Ona je meni odgovarala po stilu igre, forhend, bekhend, visoka igračica koja igra ravno i ima dobar servis, bilo je prvo da počnemo, pa ćemo da vidimo dalje.", rekla je Stevanovićeva i nastavila:

"Probila sam led u kvalifikacijama, prvi meč, grend slem... Prošla je trema i jeza na prvom meču, jeste mi prvi geend slem, mislim na mene, muža i trenera. Ne mogu da kažem da nismo vizualizovali, posle četiri godine je bilo kvalifikacije US Opena, a onda Vimbldon i dosta duboko. Gradili smo stil igru, smejali su se slajsu jer je to drugačija igra. Posumnjala sam na meču kvalifikacija jer se isto desilo. Da sam izgubila taj set, igram protiv nekog ko dobro servira, isto bih postupila. Slomila sam na njenoj meč lopti u kvalifikacijama, završila sam 7:5, taj meč mi je bio u glavi. Kako bude bice i normalno je da koncentracija da padne, brzina kojom ću se vratiti je bitna. Znala sam da to bude kratko na ovom meču, posle meča mi trener rekao da sam fenomenalno držala koncentwciju. Znao sam da će biti 6:2, 6:2, a pricamo za 6:3.

Priznaje da joj Novak inspiracija.

Svi misle da je zbog Novaka, jeste on inspiracija, diskretno sam se pozdravljala sa terenima, to je potrebno da se oseti atmosfera i energija, kada sam se kvalifikovala bila sam u fazonu da se pojede više. Nije mi cilj da kopiram Novaka, pa sam uradila diskretno. Ako ne osećaš ono što radiš onda to ne nema smisla.Taj ples je od starta, nema priče, insipracija je sa velikih stadiona kada pevaju ša la la la. Tako je počelo i kada zaboravim to uradim posle, to je lepa radost."

Govorila je o narednoj rivalki Nemici Tamari Korpač

"Nju sam izvukla kao laki luzera, očekujem 10 odsto. Među prvima sam završila meč kvalifikacija, nijedan laki luzer nije hteo da izvlači, nju sam ja izvukla. Ona je počela da skoči, rekla mi je 10 pošto ako pobedi. Biće to težak meč, svaki meč za sebe. U ženskom tenisu ne hnamo sutra kako ćemo da ustanemo, ona je više igrač koji igra na šljaci, igrao sam u dublu proti nje I dobili smo je lagano Japanka i ja. Šta će biti videćemo, taktika će biti drugačija."

Pričala je i o terenu na kome je igrala.

"Kada je bila 12. bilo je veliki teren, greota da bude prazan teren. Posle kad su promenili na 18 mi je bilo mali teren, Nikola.mi je rekao biće pun teren. Igraš tenis da bi bio gledan, ako se tu dobro ne osećaš. Ako te tu drma trema, onda kući."

Ima velike ciljeve.

"Polufinale je cilj. Prošla sam mnogo, Nikola je razgovarao sa sponzorom, znate 28 godina, razumem ja vas znate da je ona sazrela. Sa 22 godine je imala operaciju jetre, dok smo se vratili, bila sam 7,8 kilograma dalje. Pola stomaka mi je seceno, dug proces, nestvarno da se vratim na teren. Imala sam boginje, upalu pluća u toku korone i sada se najtežim, nije lepo."Jos uvek mi nije upaljen internet Posle bilo kog meča gledamo da sve bude u balansu, da bude emocija u balansu da gledamo da sve bude u redu.Mogu da obecam Srbiji potpunu predanost, plan je da se drži konstantnost, upoznajte mog muža Laleta i trenera i fizija Nikolu. Mi guramo sami i zato je teško, guramo našu priču. Željna sam da inspiriše mlade da pružim ljubav I znanje, nadam se da ćemo imati taj nivo. Potrudićemo da to bude, konstatost je vizija i nadam se tome", zaključila je Natalija Stevanović

Vuk Brajović / Kurir sport