PROBUDE NEŠTO ŠTO NE ŽELE DA VIDE! Đoković poslao MOĆNU PORUKU bezobraznim navijačima: Moraju da očekuju moju reakciju!

Sedam puta je osvajao Vimbldon, četiri puta uzastopno, ali i dalje ga ne poštuju u Londonu.

Novak Đoković je nezadovoljan ponašanjem navijača tokom meča protiv Džordana Tompsona u drugom kolu trećeg grend slema u sezoni.

Nakon što je pobedio Australijanca, Novak je to jasno stavio do znanja prisutnima, a o tome je govorio na konferenciji za medije.

- Oni meni zapravo čine uslugu. Što više navijaju protiv mene meni je bolje. Kod mene probude nešto što možda ne žele da vide - poručio je Đoković.

Pojasnio je Novak kako se nosi sa sličnim situacijama.

- Kao igrač želiš da imaš većinu publike na svojoj strani, ne želim da igram u ratobornoj atmosferi, ali to je većina mečeva u mojoj karijeri. To je sudbinski tako određeno i to je u redu, nekad mi je teže to da prihvatim, nekada ne razumem publiku i ponašanje, ali nekada imaju pravo. Neko je odvažan pa dozvoli sebi nešto više da uradi na tribinama, onda mora da očekuje moju reakciju. To se dešavalo u prošlosti i u većim turnirima svuda po svetu, to mi daje gorivo i dodatni motiv.

Drugi teniser sveta će u trećem kolu Vimbldona igrati protiv boljeg iz meča Sten Vavrinka - Martin Tomas Ečeveri.

