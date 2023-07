PRŠTAĆE DANAS U LONDONU! Novak nastavlja okršaj sa Poljakom, Alkarazu na crtu izlazi nekadašnji vicešampion Vimbldona!

Iako je danas dan u kome su na Centralnom terenu Vimbldona dame glavne – nemoguće je ne osvrnuti se na ponovno prisustvo prvog i drugog nosioca turnira u muškom singlu na istom terenu, u istom danu, već na početku druge nedelje.

Jedinstvena sportsko-društvena pravila pod kojima se i ove godine odvija Vimbldon će sigurno biti tema svetskih i ovdašnjih medija, ali nije za verovati da će čak i uticaj „sedme sile“ u skorije vreme isposlovati neke bitnije promene u ovom smislu. No, okrenimo se tenisu – na terenu...

Ma koliko neće biti prijatno bolje rangiranim Ribakinoj (ujedno i braniteljki trofeja iz 2022.) i Žaber protiv Hadad – Maje i Kvitove (dvostruke osvajačice Vimbldona, umesto koje smo mogli da gledamo i našu Nataliju Stevanović u ovom meću) da se izbore za učešće u četvrtfinalu i time pridruže Švjontek, Svitolinoj, Peguli i Vodrušovoj, jednako toliko će publika uživati u mečevima koji po kvalitetu i motivaciji učesnica obećavaju da će biti pravi trileri nalik jučerašnjim mečevima Poljakinje sa Benčić i Ukrajinke sa Azarenkom – u kojima je prva nositeljka branila meč lopte protiv Švajcarkinje a sjajna nositeljka posebne pozivnice u rekordno dugačkom taj-brejku završnog seta sa 11-9 slomila otpor dvostruke osvajačice Australijen Opena i polufinalistkinje Vimbldona iz 2011. i 2012. Beatris Hadad Maja ima sjajnih 2:0 u dosadašnjim mečevima protiv Ribakine (šljaka Štutgart, hard Abu Dabi) ali njih dve nisu nikada igrale na travi, pa se smatra da je ta statistika manje relevantna nego poznavanje ove podloge i aktuelna forma, po čemu je Kazahstanka u izrazitoj prednosti. Sa druge strane, Kvitova i Žaber su već igrale na Vimbldonu i to njihov prvi meč 2019. godine (2:0 Kvitova) od kada je 9. nositeljka iz Češke još 4 puta pobeđivala Tunižanku (2 puta u Sinsijatiju i jednom u Dohi) a pretrpela od 6. nositeljke ovde jedini poraz u Sidneju prošle godine. Kao i 2019. tako i sada – Kvitova je velika ali ne i apsolutna favoritkinja, iako je Ons Žaber imala priliku da pogleda njen meč sa Natalijom, mogla bi iz njega da izvuče puno inspiracije i važnih zaključaka kako igrati sa visokom, snažnom i iskusnom Čehinjom.

foto: Profimedia

U ostalim mečevima kod dama – najmlađa učesnica 4 kola Andreeva će verovatno biti najveće iznenađenje turnira u njegovoj završnoj fazi – sa velikim šansama da pobedi inače veoma solidnu Amerikanku Kijz, dok bi takođe odličnoj Ruskinji Aleksandrovoj trebalo malo čudo da danas pobedi drugu nositeljku Arinu Sabalenku za svoj najbolji plasman u karijeri. Time će dame danas dati veoma uzbudljivu notu takmičenju na tri glavna terena Vimbldona – a sada pređimo na meč koji nas najviše zanima i sve ono što kolege njegovih učesnika očekuje u njihovim mečevima na Centralu, jedinici i dvojki.

Novak je juče pokazao čeličnu volju da ostane nepobediv u taj-brejkovima na Grend Slemovima (13. i 14. put) iako je, što svojim neočekivanim padovima, što usled Hurkačeve odlične igre, dozvolio stamenom Poljaku da se neposredno približi osvajanju barem jednog seta. Odlaganje nastavka meča za drugi termin dana na Centralnom terenu verovatno je spasilo Huberta bržeg gubitka trećeg seta juče, ali je pitanje da li će i danas jer će Đoković nastojati da što pre završi ovaj meč kroz još agresivniju igru i izbegne sve nedostatke koji su produžili nedeljni meč do rizičnih taj-brejkova protiv verovatno najboljeg servera na Vimbldonu do sada. Kada je Novak pomalo ljut (na sebe ili organizatore, u ovom slučaju) tada biva i veoma opasan, i očekuje se da će u tom stanju izaći na teren unapred skoro otpisanom Hurkaču da dovrši posao preciznim servisima, pametno izrađenim vinerima, jakom i dubokom igrom sa osnovne linije i pre svega učinkovitijim riternima nego što su bili juče.

foto: Simon Dael / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mateo Beretini i Karlos Alkaraz bi mogli da budu autori jednog od najlepših mečeva na ovogodišnjem Vimbldonu, pod uslovom da danas gledamo Italijana što bliže nivou koji je prikazao u kampanji do ulaska u finale 2021. godine. Sedam godina stariji od prvog nosioca turnira, upravo te godine je Beretini prvi put izgubio od Karlosa da bi mu se revanširao u pet setova naredne godine u Melburnu i ponovo izgubio u tri seta na šljaci u Riju. U sva tri meča je igrač koji je izgubio uzimao set (ili dva, na Slemu) tada boljem protivniku – tako da su Karlos i Mateo već stvorili žestok sportski rivalitet u kojem će pronalaziti dodatne motive da se izbore za nezvesne završnice. Ono što bi danas moglo da čini razliku je ipak mnogo bolja fizička forma Španca nego što li je Italijanova, gde bi se Beretini ponajviše oslanjao na svoj sjajni servis kako bi što duže ostao konkurentan u setu i meču i kroz eventualni taj-brejk iskoristio tu prednost kako bi došao do (eventualno napete) završnice. No, protiv Žarija je Karlos pokazao kvalitete „šampionske zveri“ koja – kad se pobudi – kreće da proždire sve pred sobom uz intenzitet koji je neizjednačiv, tako da će Beretini zaista morati da nekim izuzetno lucidnim potezima nađe načina da probije Alkaraza na osnovnoj liniji i uvede nesigurnost u njegove glavne udarce. Konačna ocena – Alkaraz bliži pobedi, u četiri seta.

foto: AP Photo/Alastair Grant

Meč od koga se najmanje očekuje – Jubenks-Cicipas – biće odlučen pre svega slabostima jednog ili drugog igrača. Osvajač Majorke, sa koje je Cicipas neslavno eliminisan, Jubenks je imao odličan žreb do 4. kola, gde će njegov izvedeni entuzijazam naići na najčvršći test kvaliteta do sada, ali ovo je Cicipas na travi koji je sklon velikim padovima, čestim greškama i gubitku borbenog morala u slučaju da stvari zaguste. Retko gde je Stefanos toliko ranjiv kao šte je to slučaj na Vimbldonu, te možda i nije neverovatno da se fantastičan niz Amerikanca još iz Španije nastavi i preko leđa asa iz Grčke. Cicipas jeste favorit danas, ali ako ne bude sebi dovoljno veliki „prijatelj“ na terenu – biće najveći krivac što se taj status nije materijalizovao.

foto: EPA/NEIL HALL

Iako ni on nije neko ko iz milošte „jede travu“, ni treći nosilac turnira Medvedev ne može da bude ništa drugo nego favorit protiv i ovde (posle Melburna) odličnog Grend Slem takmičara oličenog u liku Jiržija Lehečke iz Češke. „Medved“ i Jirka – kao i Stefanos i Kris – igraju svoj prvi međusobni meč u karijeri, ali dobro znaju svoje prednosti i nedostatke i pre prvog današnjeg servisa. Ako Medvedev bude uspeo da potisne protivnika u pasivu i velikim servisima ubije njegovo samopouzdanje – to bi bili glavni sastojci u formuli uspeha i velikom četvrtfinalu (najverovatnije) protiv (njemu ne baš omiljenog) Cicipasa; ali, ako bude pustio Čeha da nametne dinamičan ritam u razmenama, ne bude ugrožavao njegove servise i dozvoli mu da uzme jedan od prva dva seta – ni drugi ishod meča ne bi bio nemoguć. Konačno – Medvedev favorit, najverovatnije u 4 seta, a istim rezultatom Lehečka – ako bude bolji igrač danas.

foto: AP Photo/Alberto Pezzali

Za divno čudo, ni 6. nosilac Rune i 21. Dimitrov nikada do sada nisu odigrali meč – a da će prpošnom mladom Dancu zadatak biti sve samo ne prost ukazuje činjenica da Griša nije izgubio ni jedan set u svoja dosadašnja 3 meča na Vimbldonu, dok je Rune bio na korak od eliminacije od strane Davidovič – Fokine u prethodnom kolu, izvukavši se sa 10-8 u taj-brejku petog seta i zahvaljujući zdravljem iznuđenim servisom „ispod ruke“ stamenog ali ponekad pomalo prostoumnog Španca. Dvanaest godina stariji Dimitrov (32) doživljava svoju drugu tenisku mladost i na terenu podseća na vrhunski trkački automobil iz predhodne generacije modela, besprekorno servisiran i spreman za najbolju moguću prodaju – pa se vi prevarite da ga podcenite u trci od jedan do tri osvojena seta i na ovom Vimbldonu. Videće se tu sve što je odličnu karijeru jednog od najboljih Balkanskih tenisera posle Đokovića svih vremena činilo posebnom – sjajan servis, lepršavost u kretnji i izuzetna snaga u udarcima, fantastičan kontraudar i prelepi vineri, lucidnost u sticanju prednosti u neizvesnim razmenama – ali i opravdan pad energije u nekim trenucima, što će „navijen pa na baterije“ Rune tražiti da iskoristi i napokon podigne svoje samopouzdanje na njemu tako željeni nivo koji je do sada izostajao u Londonu. Ako Rune bude otvorio meč dovoljno agresivno, precizno i sa mogućnošću da iskontroliše greške – najbolja verzija Dimitrova će biti potrebna da onemogući Dancu da stekne odlučujuću prednost već u prva dva seta. U meču u kome su varijacije toliko moguće – a pritom i poprilično velike – skoro sve je otvoreno do kraja 3. seta – kada bi ipak mogli da se prepoznaju neki trendovi koji bi mogli da budu odlučujući. Zaključak – Rune u 5 ili Dimitrov u 4.

Tenisom počinjemo i ovu (radnu) nedelju, i dok god bude Novaka, Vimbldona i serije sjajnih asova među damama i gospodom – tako će redovno i biti.

Kurir sport/Vuk Brajović