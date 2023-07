OPTUŽUJU JE DA JE NIMFOMANKA I DA U KREVETU UNIŠTAVA KARIJERE SLAVNIH SPORTISTA: Čuveni teniser je nova "žrtva" pohotne voditeljke

Poznata italijanska TV voditeljka Melisa Sata napravila je neviđenu pometnju na Vimbldonu.

Atraktivna izabranica čuvenog italijanskog tenisera Matea Beretinija uživo je pratila njegov okršaj sa Karlosom Alkarazom na Centralnom terenu i mamila uzdahe svih prisutnih svojom pojavom.

Nažalost, svom dragom nije uspela da donese sreću... Beretini je u osmini finala poražen rezultatom 3:1, a dobar deo javnosti u Italiji upravo u njoj vidi najvećeg krivca za lošije rezultate sjajnog tenisera u aktuelnoj sezoni.

Naime, pojedini mediji smatraju da provokativna Melisa donosi lošu sreću Beretiniju i da snosi dobar deo krivice za povrede koje su ga u više navrata odvojile od terena.

Zbog problema sa mišićima propustio je masterse u Rimu i Madridu, a Italijani tvrde da ga pohotna voditeljka previše iscrpljuje s*ksom.

"Ona je kriva zbog toga što mu ne ide. To je đavo u telu žene, iscrpljuje ga seksom", jedan je od komentara na objavu o meču Beretini - Alkaraz u italijanskim medijima, prenosi "Jutarnji".

Melisa ima 38 godina poznato je TV lice u svojoj zemlji, međutim, u žižu javnosti nije despela zbog svojih profesionalnih dostignuća, već zahvaljujući burnim ljubavnim vezama sa uspešnim sportistima.

Od 2006. do 2011. godine bila je u vezi sa proslavljenim italijanskim fudbalerom Kristijanom Vijerijem, a šuškalo se da je imala aferu i sa pokojnim NBA asom Kobijem Brajantom. Kamere su je jednom prilikom snimile kako ulazi kasno u noć u hotelsku sobu slavnog košarkaša i izlazi iz nje u ranim jutarnjim časovima. Navodno je Brajantova udovica Vanesa zbog tog skandala htela da se razvede od proslavljenog asa Lejkersa.

Početkom 2012. godine Melisa je uplovila u vezu sa kontroverznim fudbalerom Kevinom Prinsom Boatengom, sa kojim je dve godine kasnije dobila i sina. Par se venčao 2016. godine, a razveli su se zvanično 2020.

Kada je početkom godine uplovila u vezu sa 11 godina mlađim teniserom, Melisa se suočila sa optužbama da mu uništava karijeru na isti način kao što je to uradila Vijeriju i Boatengu.

"To se već dogodilo sa mojim bivšim mužem Boatengom koji je imao problema sa bruhom. Napadali su me da smo previše imali odnose i da je to uzrok njegovih fizičkih problema" rekla je Melisa i dodala:

"Povreda koju ima Beretini bila je tu i 2021. godine kada ga nisam ni poznavala".

