ZAŠTO NOVAKU STALNO ZABIJAJU NOŽ U LEĐA?! Dijana Đoković JASNO I GLASNO PORUČILA: Svi misle da se folira, a ne mogu da shvate...

Dijana Đoković, majka Novaka Đokovića, govorila je o odnosu svetskih medija prema njenom sinu.

Dijana je u Sportalovom dokumentarcu "Novak neispričane priče", rekla da njen sin ne dobija poštovanje koje je zaslužio i da je "pokvario žurku" i postao najbolji svih vremena.

- Jednostavno im smeta jer je narušio neke njihove planove ko će da bude najbolji na svetu. Prvi, drugi, Federer ili Nadal... Između njih dvojice im je bilo svejedno, ali samo da nije Novak. Prosto ne mogu da shvate da je on takav kakav jeste. Oni svi misle da se on folira, a on je takav - rekla je Đokovićeva majka.

Veruje da je Novak u podređenom položaju u odnosu na najveće rivale Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

- Svi mi volimo da nas neko voli. Zar bih ja volela da me neko mrzi? Naravno da ne. Ali zašto stalno potencirati to i zašto mu stalno zabijaju nož u leđa?

