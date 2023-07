MELCER JE POSLEDNJI KOJI JE USPEO DA PREOKRENE 2:0 PROTIV NOVAKA: "Jedan od onih koji definišu novu putanju za budućnost"

Tokom jučerašnjih intervjua sa legendama tenisa, jedan je bio posebno zanimljiv – i to sa Jirgenom Melcerom, Austrijskim teniserom koji je poslednji koji je uspeo da na Grend Slemu (Rolan Garos 2010.) preokrene rezultat u meču protiv Novaka u kome je on vodio sa 2:0 do konačne pobede i 3:2 u setovima. Upitan koliko se jasno seća tog meča i koju ulogu je on imao u njegovoj daljoj karijeri, Novak odgovara:

"Sećam se dobro tog meča, najviše zbog emocija koje sam imao posle njega. Bio sam dosta razočaran – i ne isključivo zbog ishoda meča – već zato što se u tom momentu u svojoj karijeri nisam osećao baš posebno motivisan u pogledu mog tenisa. Bio sam dosta potišten uopšte, na profesionalnom planu – i trebalo mi je da mi se nešto desi kako bih prekinuo niz loših rezultata i stvari krenule da se odvijaju u pozitivnom smislu. Nisam dobro igrao niti se dobro osećao – i time se sublimira taj trenutak”, prepričava nam Novak, i nastavlja:

“Ispostavilo se da je taj meč bio jedan od onih koji definišu novu putanju za budućnost – i upravo on mi je neizmerno pomogao da postavim neke nove temelje za dalji rad i uspeha. Dobro se sećam da sam dosta plakao dosta posle tog meča u sobi kod Marijana i Miljana; onda smo dugo razgovarali i postavili neki novi plan sutradan. Od tog trenutka je moja karijera zaista krenula uzlaznom putanjom; igrao sam drugo finale US opena, 2010. smo osvojili Dejvis kup. Mislim da je taj Dejvis kup bio ta neka inicijalna kapisla, odskočna daska za mene u igračkom smislu. Od kad smo obrijali glave na Dejvisu kupu – usledile su 43 pobede zaredom! Zaista, kad se sada osvrnem na te trenutke, zahvalan sam na istim – ali kada sam to doživljavao u tim vremenima pre - nije baš bilo tako prijatno. U svakom slučaju, zahvaljujem se Melceru", rezimira sećanja na taj meč vlasnik skoro svih najvećih rekorda u tenisu danas.

(Vuk Brajović)