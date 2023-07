PODSMEVALI SE NOVAKU ZBOG JOGE I MEDITACIJE, A ONDA JE SVE DOŠLO NA NAPALTU: Čuvena teniserka otkrila TAJNU dominacije Srbina

Andrea Petković, nemačka teniserka srpskih korena, prokomentarisala je nestvarne rezultate koje u 36. godini života ostvaruje srpski teniser Novak Đoković.

Novak je ove sezone trijumfovao na Australijan openu i Rolan Garosu, postao je rekorder po broju osvojenih grend slem trofeja i na sjajnom je putu da osmi put u karijeri trijumfuje na Vimbldonu.

Svojim nestvarnim dostignućima srpski as impresionirao je dragu koleginicu Andreu Petković, koja je jednom sjajnom izjavom pokušala da objasni javnosti u čemu je tajna njegove surove dominacije.

Andrea je priznala sa su se mnoge kolege čudile Novaku zbog njegovog načina ishrane, treninga, joge, meditacija... Međutim, sada kada vide kako je mentalno i fizički dominantan u 36. godini života postalo im je jasno da je sve što je radio itekako imalo smisla.

"Sve te stvari za koje smo mi onda mislili da su nekako čudne - te joge, meditacije, kako jede, kako spava, kako trenira, kako vodi računa o svim tim stvarima... To je nama tada bilo ono: 'A, Nole one svoje stvari radi'" priznaje u razgovoru za "RTS" Andrea i dodje:

foto: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Mislim da se sada sve to isplaćuje, jer sada svi koji imaju 35, 36 godina, kao i ja, ne mogu fizički i psihički da izdrže, a Nole može. Ja mislim da je on to "uplatio" kada je imao 20 godina i kada je već tada radio te stvari, a ne sada. Uplatio je taj račun i sad se isplaćuje", poentirala je sjajno iskusna teniserka.

Kurir sport