SVE MIRIŠE NA PRAVI SPEKTAKL! Sjajna polufinala nas očekuju u ženskoj konkurenciji na Vimbldonu - pročitajte DETALJNU ANALIZU!

Sjajna polufinala nas očekuju u konkurenciji ženskog singla danas na Vimbldonu – a razlozi za tu konstataciju su brojni.

Pre 60 godina se poslednji put desilo da igračica van kruga nositeljki uđe u finale Vimbldona – i to tada još “originalna” Bili Džin Mofit (devojačko). Sada se ta mogućnost ukazuje nositeljki specijalne pozivnice Eleni Svitolini i njenoj današnoj protivnici Marketi Vondrušovoj. Sedamdeset šesta igračica sveta i po prvi put majka tek pre 9 meseci – Ukrajinka je ovde pobedila seriju sjajnih igračica (Kenin, Azarenku i prvu na WTA listi Švjontek) i nalazi se u velikom naletu koji bi tek neka od protivnica koje imaju razorne servise i udarce mogle da zaustave. Skoro podjednako dobra u singlu (42.) kao i u dublu (48. na svetu) 24-četvorogodišnja Čehinja je em levoruka – em udara tako da tamo gde njena loptica sleti “trava ne raste” – ali travnjak na Centralnom terenu nije više tako brz kao što biva u ranijim fazama turnira, pa će biti zanimljivo videti da li će Marketa morati da proizvede “B plan igre” kako bi danas bila konkurentna protiv na terenu sveprisutne i do fanatizma uporne Svitoline. U blagoj prednosti (3:2) u dosadašnjiim mečevima je Svitolina (poslednji put na Olimpijadi u Tokiju bolja – Vondrušova) pa će biti interesantno videti da li će u njihovom prvom meču na nekom od Grend Slemova ova prednost biti pretvorena u dominaciju – ili će doći do izjednačenja.

U narednom meču ćemo gledati pravo “finale pre finala” – gde šesta teniserka WTA liste Ons Žabur ide na megdan drugoj nositeljki Arini Sabalenkoj. U prednosti od 3:1 u međusobnim mečevima je i današnja favoritkinja iz Belorusije, pobedivši stamenu Tunižanku u 3 poslednja meča uzastopce (jedini poraz – Rolan Garos 2020 sa 2:1 za Žabur) – a među njima ubedljivo (2:0) upravo ovde prošle godine. Ons je pravi “dinamo” na terenu – gura ka napred, rovari, improvizuje, “gruva” iz svih oružja – i učiniće bukvalno sve (u sportskom smislu) da prvo onemogući protivnicu da izvede svoj plan igre – a onda da je “samelje” svojom upornošću i neiscrpnom snagom. Ako se desi to da je protivnica iznenadi – kao što je to umalo uradila Olga Danilović u Parizu – Žabur će ostaviti srce na terenu u nastojanju da povrati balans igre na svoju stranu, tako da joj se skoro nikada ne može zameriti da je izgubila zbog indolentnosti ili nespremnosti. Znajući to, protivnicama biva veoma teško da budu mentalno stabilne protiv takve igračice – znajući da će morati da je “ubiju 9 puta” (Musetijeve reči za Đokovića posle velike pobede ove godine u Monte Karlu) kako bi je pobedile.

Arina Sabalenka je na velikoj prekretnici u smislu svoje kompletne afirmacije u vrhu svetskog tenisa – gde bi joj osvajanje Vimbldona prvi put donelo i prvo mesto i najsjajniji trofej u karijeri – kao što je to bio slučaj sa njenim novopečenim prijateljem Novakom Đokovićem 2011. godine. Snažan – pa i siloviti način igre po kome je ova vrhunska atleta prepoznatljiva ni u ovom meču neće izostati – ali je pitanje da li će uz njega biti i preciznost I željeni intenzitet u svim trenucima meča, gde se kod Sabalenke desi da se povremeno “razočara” u ishod nekih poena i padne u nivou igre. Takođe – motivacija za ulazak u veliko finale i nagradu koja je tamo čeka može da bude i izvor napetosti, što postaje posebno kompleksno za regulisati protiv tako upornih protivnica kao što je Žabur. Ipak, Sabalenka sa razlogom važi za favoritkinju danas, verovatno je i dosta odmornija od Ons – pa bi to trebalo da bude dovoljno da se na kraju dugog dana “u kancelariji” nađe u velikom finalu u subotu.

I za kraj – jedno zanimljivo predviđanje: u slučaju da u finale uđu Svitolina i Sabalenka, veliko je pitanje do koje mere će skoro sigurna odluka Ukrajinke da na kraju ne pruži ruku Beloruskinji nezaboravno oskrnaviti tradicionalni protokol finala najvećeg turnira na svetu. Ako Svitolina pobedi, takođe je teško verovati da će uputiti i jednu kurtoaznu reč svojoj protivnici tokom ceremonijalnog govora – a tenzija i odustvo međusobne komunikacije bi obeležili i zajedničko fotografisanje sa trofejima posle meča. Uz to, možda bi i deo govora bio posvećen temi rata u Ukrajini – za šta veliki deo ovdašnje publike ne bi mario – ali je opet veliko pitanje kojim rečima bi Ukrajinka “obradila” tu temu u momentu kada je sluša skoro celi teniski svet? U slučaju da Sabalenka pobedi – rukovanja i dalje najverovatnije ne bi bilo, ali se očekuje da bi barem bilo primerenih reči pohvale protivnice u ceremonijalnom delu.

Velika šteta je što se kroz ove reči najavljuje vimbldonsko finale – i to što je tako autentična, nezavisna i humano iskonska suština i moć sporta postala podložna najgorem mogućem uticaju nečega što je na skali ljudskih vrednosti na dijametralno suprotnom polu i neuporedivo niže u svakom vrednosnom smislu – politike.

