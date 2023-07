IGRAĆU ZA CELU AFRIKU! Žabur spremna za istorijski uspeh! Vondruševa: Osećam se ludo!

"Osećam se ludo!” – tim rečima je počela svoje obraćanje medijima prva finalistkinja ovogodišnjeg Vimbldona, Čehinja Marketa Vondrušova – koja je sa ubedljivih 2:0 eliminisala Elenu Svitolinu i posle 1963 postala prva igračica van kruga nositeljki koja je ušla u finale ovog ikončnog turnira.

“Ovo je bio izuzetno težak meč, u kome je Elena pretila da se u njega vrati više puta – ali sam srećom ostala fokusirana i mirna u glavi”, kaže ona. Pre tek godinu dana, ovakav uspeh je njoj bio nezamisliv – a pogotovo na travi, i još važnije – posle dva hirurška zahvata na zglobovima obe ruke.

“Zahvalna sam svima koji su bili uz mene u ovom izuzetno teškom periodu, jednom malom krugu najdražih ljudi na čije prisustvo sam navikla”, skromna je Čehinja u momentima velikog uspeha. “Po mnogo čemu sam slična sa mojom protivnicom u finalu – Ons Žabur; volimo da igramo drop-šotove, slajsove… Trebale smo da imamo uvertiru za ovaj meč u Istbornu, ali sam se povukla sa tog turnira”, kaže Marketa.

foto: Marc Aspland/The Times / News Licensing / Profimedia

Velika ljubiteljka tetovaža, opkladila se sa svojim trenerom da će morati da se istetovira ako pobedi. U tome će joj pomoći i prisustvo supruga, koji je uspeo da nađe “dadilju za mačku” – izvesnog Frenkija. Eto, kada neko uđe u finale a da se tome uopšte nije nadao - tako zvuči ono najzanimljivije što smogne da kaže.

Sa druge strane, eliminisana Svitolina nije mogla da sakrije svoje razočarenje:

“Bila sam previše napeta što je uticalo na nivo moje igre tokom celog meča. Svesna sam podrške koju sam imala – od mog naroda iz Ukrajine i šire; nisam mislila da je ovo bilo moguće ostvariti pre nekoliko meseci – kada nam se rodila Skaj – ali sam uvek verovala u svoje snove i nalazila načine da se za njih borim. I pored toga, krivo mi je što nisam ušla u finale”, kaže Svitolina – jedna od vrhunskih teniskerki iz ove zemlje koje su od početka ratnih dejstava u Ukrajini morale da dislociraju svoje porodice i podnesu veliki nenadani teret u svojim životima i karijerama.

Jedno od ružnijih pitanja upućenih Svitolinoj bilo je – da prokomentariše da li bi bilo poražavajuće za turnir da je Princeza od Velsa bila primorana da uruči trofej jednoj Beloruskinji? Kako se to neće desiti – usled poraza Svitoline od danas neprelazne Ons Žabur, sve se završilo na konferenciji za medije Sabalenke.

“Nisam igrala svoj najbolji tenis danas”, jasna je Arina, takođe svesna da to možda i nije bilo moguće usled potpune naklonosti publike njenoj protivnici. “Puno stvari je uticalo na to – nervi, sreća u odlučujućim momentima, to što je igrala ne brzo već nisko – i pogađala ako ne same linije – onda veoma često veoma blizu njih. Izuzetan nastup!” hvali Ons Arina.

foto: Marc Aspland/The Times / News Licensing / Profimedia

Povratnica u finale Vimbldona iz prošle godine, Žabur ističe da je žreb ove godine bio mnogo teži – igrajući protiv teniskerki koje su univerzalno dobre na svim podlogama.

”Postala sam mnogo strpljivija, pogotovo što sam bila primorana da igram uz povredu i u tom pogledu bila bespomoćna. U poslednjih 12 meseci sam mnogo napredovala, menjala kod sebe kako bih postala bolja takmičarka. I pre 6 meseci mislim da bih izgubila ovaj meč, ali stalno nešto radim na sebi – jer sam veoma zahtevna u pogledu mog rada – i ne znam koji je krajnji domet toga”, nasmejana je Žabur, uz konstataciju: “Ako ste nespremni u mentalnom segmentu, skoro je nemoguće da ćete pobediti – makar bili u top fizičkoj formi. Ako je obrnuto – imaćete šanse, i ja sam živ primer toga.”

“Nadam se da sam puno naučila i pripremila se za konačni korak u osvajanju Grend Slema. Kako sam već jednom bila ovde prošle godine, a zatim i na Ju Es Openu – nadam se da će i za mene važiti – treća sreća!” simpatično najavljuje željeni ishod velikog finala u subotu Tunižanka. Prozvana “Ministarkom sreće” u domovini – na ovaj omiljeni status kaže:

“Ono što volim kod “mojih” je što će me voleti – pobedila ili izgubila – i to mi je uvek na pameti. Neumorni su u svojoj podršci – čak šalju preporuke mojim trenerima šta bi i kako bi trebala da se pripremam. Za svoje poklonike i šire imam samo jednu poruku – idem da ga osvojim! Za ostvarenje tog cilja ću biti spremna 100% - i želim da ostvarim istorijski uspeh ne samo za moj Tunis – već i za celu Afriku!”

Vuk Brajović / Kurir sport