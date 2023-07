PSIHOLOG PRIPREMA ALKARAZA ZA FINALE PROTIV ĐOKOVIĆA: Španac dobro pamti prošli meč s Novakom, PO SVAKU CENU bi da izbegne ovo

Španski teniser, Karlos Alkaraz, pokušaće u nedelju da osvoji drugi grend slem u karijeri.

Prvi na ATP listi igraće protiv Novaka Đokovića u finalu Vimbldona, a nakon što je pobedio Danila Medvedeva u tri seta u polufinalnom duelu, Španac je odgovorio na konstataciju onovinara da je Rafael Nadal prvi trofej na Vimbldonu osvojio pobedom protiv tadašnjeg šampiona (Federera).

Alkaraz ima priliku da učini isto to.

"To je dodatna motivacija. Mislim da je posebno još onda kada igrate finale protiv lagende našeg sporta. Ako pobedim, biće to neverovatna stvar za mene - ne samo što će to biti pobeda za osvajanje Vimblona već što će to biti protiv Novaka Đokovića što će biti super specijalno. Uvek kažem, ako želite da budete najbolji, morate da pobedite najboljeg, a Novak je jedan od njih. Bilo bi sjajno ako bih uradio to", rekao je Alkaraz.

foto: SEBASTIEN BOZON / AFP / Profimedia

On je dodao da se nada da neće imati probleme kakvi su ga zadesili u meču polufinala Rolan Garosa kada je protiv Đokovića usled stresa, nervoze i pritiska imao velike probleme sa grčevima.

"Probaću da ovde u finalu ne uđem sa toliko nervoze kao što sam tada u Parizu, u polufinalu. Pokušaću da budem relaksiran, da uživam u trenutku, jer na Rolan Garosu u prvom setu nisam uopšte uživao. Drugačije ću da pripremim meč nego tada što sam pripremio. Biće drugačije za mene. Nadam se da me neće snaći ista stvar kao tada. Imam psihologa sa kojim radim još od početka 2020. godine. Ona mi pomaže mnogo. Razgovaraću sa njom kako da pripremim meč, to je jako važan momenat za mene, neće biti lako. Ali razgovaraću svakako sa njom".

Na kraju je nahvalio Novaka.

"Odrastao sam gledajući ga, naravno. On je pobeđivao sve te velike igrače, Rodžera i Rafu, i dok je bio mlađi. Biti to što je on postao, ostvariti sve što je on ostvario je nešto neverovatno. Kao što sam i ranije rekao, on nema slabosti. Kompletan je igrač, neverovatan je. Ne radi ništa pogrešno tokom meča. Fizički je zver. Mentalno je zver. Sve vezano za njega je neverovatno. Mislim da je on miks svega onoga što najviše cenim".

Kurir sport