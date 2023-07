NOVAK OPREZAN PRED BORBU ZA OSMU TITULU NA VIMBLDONU: Biću spreman za najzahtevniji okršaj, Alkaraz je u izvrsnoj formi!

U velikom finalu Vimbldona sedmostrukog osvajača iz Srbije očekuje Karlos Alkaraz, što je publika koja je pratila drugo polufinale zdušno pozdravila po okončanju meča sa Medvedevim.

Stekao se utisak da bi ga nosila na ramenima – da joj je bilo dozvoljeno da kroči na travnjak Centralnog terena – i da će u nedelju listom bodriti mladog Španca u njegovom prvom finalu ovde.

Kako Novak gleda na tu ocenu, i da li će od danas do tada kao deo priprema za te izazove nastojati da vizualizuje taj prizor i ambijent?

foto: AP Photo/Alberto Pezzali

Na to Novak uz samouvereni osmeh odgovara:

“Mogu da vizualizujem to šta me očekuje na Centralnom terenu u nedelju - bez problema – i to ću i uraditi. Spremiću se mentalno, igrački i fizički za veliku borbu – jer me očekuje definitivno najteži meč na turniru. Biću spreman za najzahtevniji okršaj, jer je on u izvrsnoj formi.”

1 / 6 Foto: Kurir sport/Vuk Brajović

“Igraće svetski broj jedan i broj dva – i takav visoko kvalitetan okršaj smo već imali u Parizu. Potrudiću se da od početka moja igra bude na vrhuncu i da dam sve što mi je ostalo “u rezervoaru”. Jer, ako to ne učinim u finalu Vimbldona, kad onda?” odgovara Novak.

(Vuk Brajović)