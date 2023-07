"ON ĆE DA OBORI SVAKU MOGUĆU GRANICU" Auu, kakve reči trostruke Gren slem šampionke! Retko ko se DIVI Novaku kao ova teniserka!

Proslvljena teniserka Sania Mirza u čistom superlativo govorila je o najboljem teniseru ikada Novaku Đokoviću, i smatra da kada se govori o GOAT trci nikakve dileme nema.

- Debata oko GOAT će se nastaviti, ali definitivno smatram da će Novak, ako ga bude zdravlje poslužilo, postati najveći muški teniser ikada ako se gledaju brojevi. Rodžer Federer i Rafael Nadal su gurali jedan drugog da postanu najbolji i na tome su zahvalan jedan drugom, ali Novak ih je gurao do limita - kaže Mirza.

Trostruku dubl Gren slem šampionku oduševljava fizička sprema srpskog asa.

- Novak evolvira fizički, sve je uradio što je u njegovoj moći da bude na vrhuncu, pogotovo sada kada ima 36 godina. On kaže da su 36 nove 26 i on to stvarno živi. Onako kako se ponaša i kreće, uz dijetu i treninge, sve su to znaci da postaje najbolja verzija sebe. Zaista je zastražujuća ta njegova ferzija GOAT - navela je Mirza.

Ubeđena je Sania da će Novak oboriti sve moguće rekorde.

- Ide na sve ili ništa kada izađe na teren. Želi da ruši rekorde i mislim da će preći svaku granicu. Želi da usavrši sve što može, da bude mentalno i emotivno u najboljem mogućem stanju - zaključuje Mirza.

Kurir sport