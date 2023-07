SRĐAN ĐOKOVIĆ OTKRIO KADA ĆE NOVAK ZAVRŠITI KARIJERU?! Na ovaj način je ŠOKIRAO celu Srbiju - njegova izjava ODJEKUJE planetom!

Srđan Đoković, otac najboljeg tenisera ikada rekao je, da je izvesno da će kraj bogate karijere njegovog sina uskoro doći.

Takođe, on misli da je Novak Đoković već odavno trebalo da stavi tačku na karijeru.

O penziji se u taboru Novaka Đokovića nikako ne priča, s obzirom da to kada će se povući zavisi isključivo od njega. Ipak, njegovi roditelji, Srđan i Dijana, smatraju da bi on trebalo uskoro da prestane da se bavi tenisom.

Srđan Đoković je istakao da bi voleo da njegov sin uskoro završi karijeru. - Da neki mladi, drugi zauzmu svoje mesto, pa da on polako... Ne da je kraj, ali za jedno godinu i po dana... Moja je želja kao oca, odnosno ja sam mislio da odavno treba da prestane da se bavi ovim strašno teškim poslom. Ovo nije sport, ovo je strašno težak posao, u svakom pogledu i fizički i psihički. Jer on od života ima i dalje vrlo malo jer je on maksimalno posvećen ovom poslu, evo već 30 godina i ne odustaje od toga ni makac - rekao je Srđan Đoković za Sportal.

Kurir sport / Sportal

