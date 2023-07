BOLAN SUNOVRAT NADALA! Navijačima slavnog Španca neće biti dobro kada OVO budu videli! TONE SVE DUBLJE I DUBLJE!

Slavni španski teniser Rafael Nadal iz nedelje u nedelju tone sve dublje...

Pogled na najnoviju ATP listu zaboleo je navijače španskog tenisera Rafaela Nadala.

Verovali ili ne, proslavljeni teniski as trenutno zauzima poražavajuće 139. mesto na ATP listi sa svega 445 osvojenih bodova.

foto: Printscreen

Španac zbog problema sa povredama nije zakoračio na teren od Australijan opena i to se odrazilo na njegov plasman. Kako stvari trenuto stoje neće nastupati ni na predstojećim mastersima u Torontu i Sinsinatiju, a gotovo sigurno će propustiti i poslednji grend slem u sezoni US open. To znači da će se nastaviti njegov sunovrat na ATP listi.

Kada je reč o samom vrhu, stanje je nepromenjeno. Karlos Alkaraz je i dalje prvi teniser sveta sa 9.225 osvojenih bodova. Na drugom mestu je naš Novak Đoković sa 8.795 poena, zatim slede Danil Medvedev, Kasper Rud, Stefanos Cicipas...

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima najveći skok napravio je Laslo Đere, koji je nakon plasmana u finale Hamburga stigao na 38. mesto ATP liste. Miomir Kecmanović je 42. na svetu, Lajović je na 66. poziciji, dok je Hamad Međedović trenutno 147 teniser sveta.

