NEOČEKIVANA ČAST! Novak dobija počasni PASOŠ komšijske zemlje? On je GLOBALNI, a ne samo srpski brend!

Novak Đoković nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama gde ide ka novoj tituli na US Openu.

Srbin će, posle pobede u dramatičnom okršaju protiv sunarodnika Lasla Đerea, u noći između nedelje i ponedeljka (ne pre 01.00) igrati protiv Hrvata Borne Goja, a malo pre ovog balkanskog okršaja Đokoviću je ukazana neočekivana čast.

Premijer Crne Gore, Dritan Abazović, u razgovoru za srpske medije, najavio je da bi Nole mogao da krene putem Vlade Divca i dobije počasni pasoš ove zemlje.

foto: COREY SIPKIN / AFP / Profimedia

- Divcu smo dali počasni pasoš, meni je drago da sam to lično uradio. On je legenda, meni je drago da ti ljudi, sticajem okolnosti, postsportskoj karijeri, izabrao određeni deo života provede u Crnoj Gori. To je dobro, to je podsticaj za ljude koji sreće u Crnoj Gori. Super stvar, lično mislim da ćemo slično uraditi sa Đokovićem. Veliki je fan Crne Gore, često boravi tamo, imali šta lepše nego da nas okupljaju ljudi oko kojih imamo nepodeljena mišljenje. Oko kojih je lako animirati druge da slede njihov primer, čak i ako je on nedostižan. Generalno, mislim da nam sport mnogo pomažemo da neke nedaće koje imamo, političke ili ekonomske, da prevaziđemo na mnogo lakši način. Moja puna podrška, ljudima koji su globalni brend. Oni nisu brend Srbije, niti Crne Gore, oni su globalni brend. Mislim da imaju podjednako poštovanje na Filipinima, u SAD, Africi i naravno u zemljama iz koje potiču - rekao je Abazović za srpske medije, pa se dotakao Novaka Đokovića:

- Što se mene tiče, ja imam veliko poštovanje prema njemu i porodici. Bio je skoro u Crnoj Gori, bio je na žičari, promovisao je to na lep način. U kontaktu smo, sreli smo se i polufinalu Lige šampiona. Istina, on je navijao za Milan, a ja za Inter, tada sam ja bio… Imao sam više sreće. Dobro, ne može ni Novak uvek da pobedi u svemu. Ali, generalno, lično bih voleo, ako je to i njegova želja. Naravno, ovde nema nikakve presije, to je stvar volje, on je i bez toga podjednako počastan i dobrodošao.

Kurir sport