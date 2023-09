ANALIZA ČETVRTFINALA NJUJORKA: Sparina protiv Novaka, Fric sanja prvu pobedu protiv Đokovića!

Da li je iko (ikada) imao lakši put do polufinala Ju Es Opena od Tejlora Frica?

Do četvrtog kola su Džonson, Variljas i Menšik lepuškastom momku iz Kalifornije zajedno uzeli 13 gemova – da bi ga tek za mnoge nepoznati Švajcarac Striker „namučio“ uz jedan taj-brejk i dva „nabijena“ seta (7-6 6-4 6-4) u pravom „čelendžer“ nizu u okviru Grend Slem žreba. I kako sve što je lepo ima svoj kraj...

Međusobni skor od čak 7-0 za Novaka Đokovića stoji ispred Tejlora Frica kao čuveni spomenik na Maunt Rašmoru – impozantan, zabrinjavajući, skoro nezaobilazan - a ponor još jednog poraza – dubok kao Grend Kenjon. Ipak, dok god se igra – nada postoji, ali je pitanje koliko će setova „u svlačionici“ izgubiti američki teniser, svestan činjenice kakav Novak Đoković mu ide „na megdan“.

„Sklanjaj se sa puta, ide baba ljuta“ pesma je koju Novak Đoković – po sopstvenom priznanju iz Dubaija – ima u glavi kada mu se desi poraz. E sad, ne verujemo da je Fric ikada čuo tu pesmu, ali da ima bojazan kao da se nalazi na tom „putu“ – to je sasvim sigurno. „Protiv Novaka – ono što je najvažnije je da uspem da ubedim samog sebe da mogu da ga pobedim. Uopšte se ne radi o tome da li će mi funkcionisati servis, ili da li ću pogađati linije – jer je sa druge strane – Novak“, kaže stidljivo Fric, verovatno i u nameri da umanji očekivanja nadahnute domaće publike koja „na slepo“ želi da doživi – nešto posebno. Imati trojicu od četvorice četvrtfinalista iz redova „zvezdasto-prugastih“ je svakako lep uspeh za američki tenis i nagoveštava neka bolja vremena za njih na Grend Slem takmičenjima – ali je teško verovati da će jedan od njih u narednim danima uspeti da bude bolji od ponovo prvog igrača sveta – uz svo međusobno poštovanje i izrečene lepe reči pred „sedmom silom“.

I ovaj Grend Slem – kao i svaki drugi – ima svoje varijabile, a to je za ovaj meč – velika toplota i sparina koja će zapahnuti Eš i učesnike svih mečeva na njemu danas. Normalno je da će Tijafo i Šelton igrati u nešto prijatnijem večernjem terminu zbog interesovanja domaće publike – i bez obzira što su Đoković i Fric neuporedivo kvalitetniji takmaci – o tome više ne treba pričati. Videli smo koliko toplota i direktna izloženost suncu može da namuči Novaka u finalu Sinsinatija – ali tada ni ona ni njegov najveći rival na „turu“ Alkaraz nisu bili dovoljno jak „tandem“ da isposluju poraz „Ajron mena“ iz Srbije. Do koje mere bi ovi uslovi mogli da naude Novaku danas?

Naš as će tražiti brža rešenja u svim fazama igre – što podrazumeva i veći stepen rizika u igri, tako da bi broj grešaka mogao biti veći ako se taj plan ne sprovede u potpunosti. Naravno, isto važi i za Frica, iako kao mlađi i odmorniji posle neuporedivo lakšeg žreba verovatno ima malo veću energetsku „rezervu“ pred ovaj meč. Fric ima tehniku da parira Novaku uglavnom u svakom segmentu igre, odličan servis i forhend - kao i stabilan dvoručni bekhend, ali je – kao što i sam kaže – obavezno da iza njih stoji „mirna glava“. Da li će – u slučaju da uspe da uzme jedan (najverovatnije – prvi) set ta glava moći da prezupči stigmu iz sedam bolnih poraza i uveri srce i ostatak njegovog tela da je moguće otići još dva koraka dalje – pitanje je od milion dolara za Tejlora. Osim u prva dva seta protiv Đerea i drugog protiv Goja – Novak je odigrao ovaj turnir na izuzetno visokom nivou – u nekim segmentima i savršenom, imao je dovoljnu dozu izazova i uspešno primenio antidote na sve njih – čime se stiče ogromno samopouzdanje i kalemi sa šampionskim iskustvom za konsistentnost u sprovođenju bilo kojeg plana igre – proaktivnog ili reaktivnog. Bez obzira na brigu zbog nepovoljnih atmosferskih uslova – sva su očekivanja da će trostruki osvajač trofeja u Njujorku nastojati da „izdominira“ od samog početka – ili barem posle nekoliko bezbednih uvodnih gemova „opipavanja“ protivnika, loptice i podloge. Pouzdani servis, duboki ritern, otvaranje terena za što brži ulazak u poziciju za vinere i gađanje Fricovog bekhenda sa varijacijama u pravcu i dužini (u skladu sa zbivanjima na terenu) biće i danas osnova za Novakov trijumf – sa naglaskom na ritern koji je do ludila dovodio Frica u poslednja dva meča – u Sinsinatiju i Torinu. Tejlor bez učinkovitog servisa najednom postaje „polovina igrača“, oseća se nestabilno, ulazi u serije grešaka iz kojih se teško vadi – a Novak zna kako da takve protivnike „dokrajči“. Protiv Frica – nada je da će visok nivo koncentracije (u saglasnosti sa važnošču prilike) biti prisutan kod Novaka tokom celog meča – jer se takvom protivniku pred domaćom publikom druga ili treća šansa – ne bi trebale davati.

Ono što je danas takođe veoma važno u celoj jednačini meča je – velika slika, odnosno naredni mečevi koji bi Novaka očekivali u slučaju pobede – i priprema za sve što će oni iziskivati kako bi se 10. septembra slavilo. Miran i staložen Novak u ubedljivoj pobedi predstavljaće „monumentalnu pojavu“ pred domaćom publikom i u anticipaciji meča protiv Tijafoa ili Šeltona – a ako ga prihvate kao „šampiona nad šampionima“ – emocije koje će pokuljati iz preko 23,000 grla prisutnih na Artur Ešu od 16 časova u nedelju bi ovoga puta mogle da ga osokole – a ne sputaju, kao što je bio slučaj protiv Medvedeva pre 2 godine. Zna to dobro Novak, ogromna lekcija je naučena – a u prilog tome od početka njegovog boravka u Americi i lansirana veoma uspešna „PR ofanziva“ kako bi se osvojili glasovi i srca domaćih „fenova“ pred projektovano finale i verovatni ponovni klasik sa Alkarazom. Iako je Karlitos na velikom izazovu da potvrdi svoje učešće u tom spektaklu – pred mečeve sa Zverevom (3-2 za Nemca) i šampionom iz 2021. Medvedevom – mladi braneći šampion će možda biti manje interesantan domaćoj publici za podržati nego „Roki“ sa Dorćola – pred svoju ikoničnu 24. titulu u 36. godini života. Tenis u „Njuci“ je stvar modernog „lajfstajla“ i „umeća pripovedanja“ možda više nego bilo gde drugde na turneji – i Novakova priča bi ove godine zaista mogla da bude „ona prava – za sva srca“ poklonika belog sporta.

Ipak, do tada se treba vratiti sa oprezom na ono tenisko „iz meča u meč“, a u Novakom slučaju – sprečiti da dođe do bilo kakvog naleta Tejlora Frica večeras, čime bi se stvorila eksplozivna veza sa publikom i teniske moći 25-godišnjeg devetog igrača sveta uvećale van svakog očekivanja. Najbolji način za to je – biti Novak Đoković - od početka do kraja, sa pobedničkim stavom koji se ne apriori ne podređuje nikome, i čiji je svaki potez izazov da se bude boljim od sebe – na reketu i u glavi. Teško, veoma teško bi to mogao da bude Tejlor Fric – a kako će u ovom meču proći će biti Novakova „poruka u boci“ za sve one koji mu stoje na putu do ostvarenja formule „4-24-391

