ĐOKOVIĆ OBJASNIO KAKO GA JE NAVIJAČ IZBACIO IZ TAKTA: To je došlo iz lože u kojoj su moji prijatelji, strašno me je iznerviralo!

Najbolji teniser sveta svih vremena Novak Đoković savladao je Tejlora Frica sa 6:1, 6:4, 6:4 i tako obezbedio 47. grend slem polufinale u karijeri i obezbedio 13. na US Openu, gde će odmeriti snage sa boljim iz duela Frensisa Tijafoa i Bena Šeltona.

Nole je na konferenciji za novinare bio raspoložen posle novog pisanja istorije u Njujorku.

Često smo čuli od vas da se zahvaljujete vašem timu što su “umeli da vas istrpe nekoliko nedelja” posle važnih pobeda na Grend Slemovima, kada ste bivali “teški za podneti” iza scene? Šta to tačno znači?

Novak odgovara na ovo "prljavo" pitanje- uz osmeh: “A ko nije težak?” i nastavlja "Stalo mi je do ove profesije i uzimam je veoma ozbiljno. Mnogi drugi teniseri to isto rade; očekujemo najvišu posvećenost od tima, kao što i naš tim oseća od nas. Intezitet je tu, u žaru borbe mnoge stvari mogu da se urade na terenu. Svi imamo dobre i loše momente. Zadovoljan sam timom, imali smo brojne uspehe do sada. Znam da mogu da budem težak, ali ko nije. Svi koji igraju na visokom nivou nisu laki, nije sve cveće i muzika u našem životu. Izazovi su sastavni deo price za igrače i tim - inače nema razvoja – i moramo da se guramo do krajnjih granica", poručio je Đoković.

Novak je zatim zamoljen da objasni kako izgleda proces motivacije za nastup protiv američkih igrača – na domaćem tlu… "Bio je ovo dobar primer kako izgleda biti na terenu protiv odličnog Amerikanca. Imao sam jasnu sliku o tome šta bih trebalo da radim na terenu. U intenzivnim momentima možete da koristite energiju da se podignete ili da se samo povučete u ljušturu i da ostanete fokusirani na sledeći poen. Morate da se adaptirate na uslove, i nisam baš brinuo o onome šta se dešava na tribinama. Nekada želim da odgovorim da se hranim tom energijom, i to se desilo danas. Poslednjih pet, šest gemova se publika uključila, i nisam nikako želeo da dozvolim da Tejlor osvoji treći set - jer bi se navijači uključili i više i bio bi to mnogo teži zadatak za mene. Biće to slučaj i u petak, ali ću biti spreman za to".

Zamoljen da prokomentariše kako se proces oporavka posle (ovakvih) mečeva promenio kroz vreme, Novak kaže: "Drugačiji je pristup nego pre 10 godina. Uz to, ja sam danas otac dvoje dece – i dešavaju mi se mnogo stvari van terena koje utiču na mene na ovaj ili onaj način. Moram da znam kako da se nosim sa svim tim stvarima i da imam formulu koja funkcioniše. Imam tim kineziologa, fizioterapeuta koji se staraju o tome da je moje telo oporavljeno i da je u formi da se takmiči na najvišem nivou. Ima mnogo više toga sa čim se nosim u privatnom životu nego pre 10 godina; stvari napreduju, evoluiraju. To je lepota života, jer uvek postoji dodatna brzina koju možeš da nađeš kako bi usaglasio nivo energije na terenu i van njega - ukoliko to želiš.

Mentalni i fizički trening su podjednako bitni. Mentalno zdravlje je tema o kojoj se mnogo priča poslednjih par godina. Ona mora da bude aktuelna, o njoj mora da se govori na pravi način kako bi igrači na pravi način razumeli kroz šta prolaze, da dobiju smernice da prevaziđu neke prepreke. I mi smo ljudi - koji moramo da se nosimo sa privatnim problemima kao i svi ostali, ali na takvom nivou sporta – to kako održavate odnose sa svojim bližnjima može da utiče na to kako ćete odigrati neki odlučujući poen.

To je multidisciplinarna stvar, morate da budete više pripremljeni, da imate što više oružja u tom momentu”, ističe Novak. U sledećoj rundi će igrati protiv Bena Šeltona ili Frensisa Tijafoa, I da li će to biti polufinale u kome će imati prilike da uživa – pitali su Novaka. "Potrudiću se da uživam – ali je to veoma teško jer ste suočeni sa brojnim pritiscima. Za mene je najvažnije naći put i način da se ostvari pobeda. Pokušavamo da sve bude lako van terena, da uživamo u putovanjima, druženju, životu. Naravno, svako od nas te stvari doživljava na drugačiji način. Činjenica da ću u petak igrati protiv Amerikanca znači da ću morati da budem spreman za veliku bitku.

Oba momka imaju mnogo harizme, mnogo energije, vrlo su brzi i snažni. Šelton je servirao “bombe” tokom turnira, i kada tako servira teško je igrati protiv njega, pogotovo što jei levoruk. TIjafo je uvek zabavan, jedan od omiljenih tenisera za ovu publiku - a prošle godine je ovde savladao Nadala. Obojica se hrane energijom sa tribina, tada su u stanju da igraju svoj najbolji tenis – i biće zabavno gledati njihov meč večeras jer obojica igraju dosta dobro. Pogoduje mi što imam dva slobodna dana prend naredni meč – i biću spreman za bilo koga od njih dvojice”, jasan je Đoković.

Primećeno je da je Novak žustro odreagovao na to što ga je jedan navijač “izbacio iz takta”, što Novak objašnjava sledećim rečima: "Da, da... Uticalo je to na mene. To je došlo iz jedne od loža u kojoj su bili moji prijatelji, i strašno me je iznerviralo. Rekao sam im da malo popričaju sa njim… (smeh)

Uglavnom mi to ne smeta, ali u momentu kada ste pod velikim stresom - tada vam sve smeta, i desi vam se da reagujete na takav način. To se dešava u mečevima kada igrate na najvišem nivou, i u načelu mi je drago kada se publika aktivira – jer to znači da je meč uzbudljiv. Ljudi su platiri kartu - i želite da im priredite šou.

Ponekad se desi da imamo interakciju sa nekim navijačem; žao mi je zbog njega, ali me je zaista ometao u tom delu meča. Šta ćete, i to se dešava…" kaže on.

