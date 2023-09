POLUFInale US OPENA

Mnogi smatraju da je Šelton najveće iznenadjenje turnira, a on i Novak Djoković se do sada nisu sastajali.

Šta čeka Novaka Đokovića u polufinalnom meču, govorio je u emisiji Puls Srbije Vuk Brajović, teniski stručnjak.

- Novaka očekuje igrač koga ne poznaje. Ne poznaje ga sa terena, ne znam da li su zajedno trenirali nekad. Činjenica je da Šelton jedna forma iznenađenja. Imao je ozbiljne protivnike koje je uspeo da savlada. Ovi veoma sparni uslovi ne mogu baš da pogoduju Novaku - ocenio je Brajović.

03:06 NOVAKU NAJVEĆA OPASNOST PRETI OD ŠELTONOVOG MEŠANOG SERVISA? Teniski stručnjak: Đoković će se suočiti sa nepoznatim protivnikom

Kao posebno značajan element igre Bena Šeltona izdvojio je njegov mešani servis:

- Posebno bih istakao to mešanje servisa gde veoma često ide na jak kik, što takođe, veoma često radi Karlos Alkaraz. Takođe, tu je jedna mladalačka energija zbog čega on može da izdrži velike napore, iako nije bilo igrača koji se obratio medijima, a da nije zaista kukao zbog uslova u kojima se igra. On igra svoje prvo polufinale u Njujorku, a Novak svoje 47. polufinale na grend slemovima. Videćemo, sve u svemu, nepoznat protivnik nosi nepoznate izazove.

