MISLIO SAM DA SAM BOLJI! Alkaraz potpuno UTUČEN izašao pred novinare: IZGUBIO SAM RAZUM, bilo je baš teško VIDEO

Španski teniser, Karlos Alkaraz, kritikovao je svoju igru nakon poraza u polufinalu US opena.

U borbu za trofej umesto njega otišao je Danil Medvedev koji je pobedio u četiri seta. Rus će za drugi grend slem trofej u karijeri igrati protiv Novaka Đokovića.

- Ne znam ko je favorit za finale. Kao teniski fanatik, gledaću meč i očekujem visok nivo od obojice - rekao je Alkaraz posle poraza od Rusa.

Priznao je mladi Španac da ga je Medvedev iznenadio i da je ishod meča potpuno realan.

- Voleo bih da igram sa Novakom ovde u finalu, ali Medvedev zaslužuje to više od mene. Njegov forhend me je iznenadio i bio je mnogo bolji nego u prethodnim mečevima. On je jedan od najboljih igrača na svetu, tako da ne mogu da budem iznenađen za većinu stvari koje dobro radi.

Prvi set je rešen u taj-brejku u korist ruskog tenisera, a Alkaraz je potpuno otvoreno govorio pred novinarima u Njujorku.

- Mislim da sam počeo meč dobro, bio je neizvestan set. Posle 3:3 u taj-brejku sam, da kažemo, izgubio razum. Odigrao sam tri ili četiri poena bez kontrole, totalno sam izgubio razum i bilo mi je teško da to izdržim. U drugom setu se nisam vratio. Danil je igrao odlično, za mene je bilo teško da se vratim u meč i da ponovo zaigram dobro. U jednom trenutku umalo da bacim reket. Iskontrolisao sam se, ali bilo je teško da ostanem miran.

Istakao je i da se, na neki način, precenio samog sebe.

- Ovakvi mečevi se dešavaju, čak i ako se osećam da sam drugačiji igrač, zreliji. Igrao je stvarno sjajno. Nisam mogao da pronađem rešenja. Mislio sam da sam bolji u tome da pronađem rešenja kada meč ne ide u željenom smeru. Posle ovog meča sam promenio mišljenje. Nisam dovoljno zreo da se nosim sa tim u ovakvim mečevima. Moram još da učim - rekao je Alkaraz.

