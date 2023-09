"MOŽDA JE MALO ZAPOSTAVLJEN..." Đoković pričao o Medvedevu i pre nego što je saznao da će igrati protiv njega: Znam kako treba!

US OPEN

Pobeda nad Benom Šeltonom u tri seta donela je Novaku Đokoviću novo, 36. po redu finale Grend slema.

Zanimljivo je bilo čuti šta Novak ima da kaže o - kako se ispostavilo - svom protivniku u finalu, Danilu Medvedevu, tokom konferencije za medije - dok se na Ešu odigravala velika borba u drugom polufinalu dana između njega i Alkaraza:

"Alkaraz igra odlično - ali gubi sa 1:0 u setovima... Pa da, to se dešava kada igraš sa Medvedevim", kaže Novak uz smeh, i nastavlja:

"Medvedev je igrač koji je možda malo zapostavljen ove godine - možda i zbog mečeva koje sam igrao sa Alkarazom na poslednjim Grend slemovima i u Sinsinatiju. On je osvojio pregršt turnira i igrao na izuzetno visokom nivou, a osvojio je i Masters na šljaci - što ni sam nije očekivao da će učiniti. Mnogo je napredovao - i to na svim podlogama, iako je specijalista za beton. Poznajem njegovu igru jako dobro, trenirali smo i ovde pre turnira. Pobedio me je u finalu pre dve godine, i znam koliko voli da igra na ovoj podlozi."

foto: Karim SAHIB / AFP / Profimedia

Ruski teniser je u prethodnim godinama beležio dobre rezultate na US openu.

"Danil je jedan od najkonzistentnijih igrača ovde u poslednjih pet godina. Igrao je finale 2019, polufinale 2020 - pa je osvojio turnir 2021... Stalno je u završnici turnira - i očigledno je da mu nešto izuzuetno odgovara ovde. On i Alkaraz se razlikuju po tome što Medvedev kao oružje ima izuzetno precizan i jak servis. Takođe je brz i jak u pokretu, na svoje servis gemove voli da igra brzo i da forsira igrača, da stalno bude u njegovom ritmu. Kada se igra protiv njega - čini vam se da meč brzo prolazi, i biće mi veoma bitno da protiv njega nametnem svoj ritam i tempo. Znam šta mi je činiti, a neka sve ostalo bude Božja volja", kaže pred veliko finale sa Medvedevim Novak.

(Vuk Brajović)