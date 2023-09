NAJAVLJENO - UČINJENO! Reakcije tenisera Srbije posle važne pobede u Dejvis kupu!

Najavljeno – učinjeno!

U reprizi prošlogodišnjeg susreta sa ekipom Južne Koreje u grupnoj fazi finala Dejvis Kupa u Valensiji Srbija je odnela važnu prvu pobedu maksimalnim rezultatom 3:0 i napravila pravu uvertiru za triler sa domaćinom Španijom u petak popodne.

Ujedno će ovom važnom pobedom prirediti i svoju verziju “dočeka” u Valensiju prošlonedeljnom osvajaču Ju Es Opena i svom “saborcu” u crvenom dresu reprezentacije Novaku Đokoviću, posle tradicionalnog dočeka za pamćenje koji je priređen našim trofejnim reprezentacijama u basketu 3x3 i košarci i njemu na terasi Gradske skupštine u Beogradu sinoć.

Da neće biti lako protiv uvek borbenih Koreanaca moglo se videti i u prvom meču Lajović – Čen, koji je naš as dobio posle naporne dvočasovne borbe sa 6-4 7-6.

“Zadovoljan sam svojom igrom, iako ovo nije bio lak meč. Ovih dana smo trenirali u praznoj hali i nije bilo previše vlage ali se to sve promenilo ulaskom publike u nju. Dobro sam servirao tokom celog meča i osećao sam da sam mogao ranije da prelomim meč, ali su to sprečile i nesrećne okolnosti kada je on pogodio par linija. Odigrao sam kvalitetan taj-brejk i bitno je da smo dobili ovaj meč u dva seta jer smo prošle godine videli koliko je važan svaki set za prolazak dalje. Bilo je bitno osvojiti ovaj prvi poen za ekipu, a kad nam se Novak pridruži tim dobija potpuno novu dimenziju, i nadam se da ćemo ove godine uspeti da prođemo dalje za takmičenje u Malagi. Brzina terena je malo veća, i zbog toga nisam u mogućnosti da više koristim “kik” što je bio slučaj prošle godine, ali to sve postaje manje bitno kada se izađe na teren. Dejvis Kup je specifično takmičenje što se moglo videti i po današnjim rezultatima jer bi skoro sigurno tok i ishod ovog meča bio značajno drugačiji da se igra na turneji”, naglasio je Lajović posle pobede nad Čenom.

Poklonike tenisa u Srbiji zabrinuo je i početak drugog meča u singlu, u kome je najbolji igrač protivnika Kvon osvojio prvi set protiv (u Novakovom odsustvu) po prvi put prvom igraču Srbije – Laslu Đereu sa 6-4. Ipak, Đere je opravdao svoju trenutnu vrhunsku formu iz koje je upravo on najviše zapretio osvajaču 4 titule Ju Es Opena i 24 Grend Slema u karijeri na njegovom trijumfalnom pohodu u Njujorku – ubedljivo osvojivši preostala dva seta sa 6-2 6-2.

“Jako smo srećni i puno nam znači ova pobeda, a kako nam Nole stiže sutra – bićemo u najjačem sastavu za Španiju i Češku. Moj protivnik je dobro otvorio meč, a ja malo slabije ali kako je vreme odmicalo on je počeo da pada, a ja da se osećam sve komfornije na terenu. Generalno – uslovi su možda malo više njemu odgovarali jer su malo brži nego prošle godine, ali mi je drago da sam uspeo da pronađem potrebna rešenja I donesem drugi bod reprezentaciji. Iako sam ovde došao u odličnoj formi, igrati Dejvis Kup je potpuno drugačije nego turneja jer igrate za vašu zemlju, iz čega srećom imam prethodna iskustva koja su danas bila korisna. Ova pobeda bi mogla da da neki vetar u leđa za naredni meč protiv Španije, ali je ovde svaki meč priča za sebe, Iskoristićemo 2 dana odmora na pravi način, a ja ću biti spreman i na raspolaganju selektoru i timu”, naglasio je Laslo Đere.

Poučeni prošlogodišnjim gorkim iskustvom gde je Srbiju gubitak poena u dublu protiv Koreje koštao ulaska u veliko finale Dejvis Kup takmičenja veliki zadatak je čekao naš par Ćaćić – Kecmanović da se to ove godine ne ponovi. I oni su izgubili prvi set sa 6-3, vratili se u drugom sa 6-4, ali preživeli pravi triler u taj-brejku trećeg seta za konačnih 2-1 u ovom meču – i 3:0 za Srbiju na kraju dana.

“Danas smo dva meča počeli sa 0:1 – Laslo i naš dubl, ali smo veoma zadovoljni kako smo odigrali ostatak meča. Za protivnika su igrali dobri serveri, na brzoj podlozi, i verovatno bi nam bilo lakše da su uslovi malo drugačiji, ali šta je tu je, najvažnije je da smo prošli dalje sa dobrom igrom i rezultatom 3:0”, rekao je Nikola Ćačić posle pobede u dublu.

“Drago mi je da sam mogao da pomognem da dođemo do pobede u ovom meču jer nema stvari koju ne bih uradio da pomognem timu, makar nosio i vodu. Srećan sam što sam ipak to mogao da uradim na terenu, zahvalan što je ukazano poverenje dalo rezultat i nadam se da ću moći da doprinosim pobedama tima i u narednim godinama”, dopunio je partnera iz dubla Miša Kecmanović. “Ostvarili smo ubedljivu pobedu od 3:0. Mečevi su bili teški, ali smo to i očekivali i najavili da protivnici nisu nimalo naivni. Uz to, podloga je dosta brža nego prošle godine i samim time su mečevi dosta neizvesniji. Dušan je pametno iskoristio svoje šanse i iskustvo, a Laslo je, iako je malo sporije počeo, odigrao dva sledeća seta sjajno. Koreanci imaju solidan dubl, koji nas je dobio prošle godine, ali su Miša I Ćaćko odigrali sjajno I dobili neizvestan meč. Najvažnije je da smo ovaj meč dobili bez izgubljenog poena jer smo se prošle godine opustili posle vođstva od 2:0, izgubili poen u dublu I to nas je koštalo prolaska dalje. Išli smo na to da odigramo maksimalno ozbiljno, i čestitao bih svojoj ekipi što su igrali posvećeno do samog kraja. Očekujemo da će nam u narednim mečevima biti lakše jer nam dolazi prvi igrač sveta, i verujem da će nam, kao i uvek – značajno pomoći”, rezimirao je važnost današnje pobede selektor Viktor Troicki.

Kurir sport/Vuk Brajović