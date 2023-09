"DOK ME JE RAZBIJAO NA TERENU, NISU MU SMETALE, A ONDA..." Đoković otkrio kako je Nadal reagovao na njegove urnebesne IMITACIJE!

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković otkrio je kako je španski as Rafael Nadal svojevremeno reagovao na urnebesne imitacije na njegov račun.

Nole je poznat kao veliki šoumen i u ranoj fazi karijere svojim urnebesnim imitacijama kolega i koleginica često je izazivao delirijum na tribinama. Posebno upečatljive bile su njegove imitacije Marije Šarapove i velikog rivala Rafaela Nadala.

Nekoliko godina srpski as nije imitirao druge tenisere, a onda je na oduševljenje publike ponovo to učinio na nedavno završenom US openu.

U razgovoru za ESPN Novak je otkrio kako je Rafael Nadal reagovao na njegove urnebesne imitacije.

"Na početku moje karijere, kada me je razbijao na terenu, nisu mu smetale, ali kada sam počeo da ga pobeđujem, osetio sam da se energija malo promenila", otkrio je Novak.

Nadalov opušten stav prema Đokovićevim imitacijama bio je povezan sa njegovom superiornošću na terenu tokom godina. Međutim, kako se odnos snaga na terenu menjao, tako se menjalo i mišljenje Španca o imitacijama na njegov račun. Kada je Novak počeo da niže pobede u njihovim međusobnim duelima, imitacije mu više nisu bile simpatične i smešne.

