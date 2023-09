"DOKAZ DA VELIKI LJUDI MOGU DA OSTANU VERNI SVOM NARODU" Nole oduševio srpsku porodicu na Kosmaju: Video sa KOZOM postao pravi HIT

Nakon osvajanja US opena i plasmana na završni turnir Dejvis kupa sa reprezentacijom Srbije, najbolji teniser svih vremena Novak Đoković trenutno se nalazi na odmoru u svojoj Srbiji.

Nole je posetio obližnji Kosmaj i na jednoj porodičnoj farmi uživao u jahanju konja i druženju sa domaćim životinjama.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom srpski as mazi jednu kozu, pa su mnogi iskoristili priliku da se našale kako je konačno upoznao svog "rođaka". Naime, na engleskom koza je "goat", što je akronim za "greatest of all time" (najbolji svih vremena).

Novak Djokovic finally meeting his sibling pic.twitter.com/yXPz9wmyGx — Stefano (@TrolledByNovak) September 25, 2023

Domaćini prelepe farme koju je posetio srpski as bili su presrećni jer su imali priliku da ga upoznaju.

"Bila nam je velika čast ugostiti ovog velikana Srbije. Ponos našeg naroda, promoter dobrote, skromnosti i pozitivne energije, dokaz da veliki ljudi mogu ostati verni svome narodu i svojim korenima. Zahvaljujemo se na pruženoj prilici da provedemo vreme sa ovim čovekom", poručili su na društvenim mrežama.

