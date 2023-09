"NERVIRA ME MRŽNJA PREMA NOVAKU" Otac američkog tenisera POBESNEO kao nikad do sad, pa svima ZAPUŠIO USTA!

Otac američkog tenisera Rajlija, Džordž Opelka prokomentarisao je izjavu Vaseka Pospišila da Novak Đoković ne dobija dovoljno priznanja.

Inače, pre tri godine, Pospišil je sa Novakom osnovao nezavisnu asocijaciju (PTPA), koja štiti interese tenisera.

"Novak ne dobija dovoljno priznanja i zbog toga besnim. Toliko je dobar momak. Svi mogu da se ponašaju kao anđeli pred kamerama, da kažu prave stvari, ovo i ono. Suština je u tome kakav si kada nema kamera i kako tretiraš ljude generalno", kazao je Pospišil i dodao:

"On je toliko velikodušan. Ne znam da li je moje da o tome govorim, ali pomaže juniorima u Srbiji – finansira, zaista mu je stalo. Pretpostavljam da je to zbog toga kako je odrastao i šta je sve prošao, zna da ceni borbu i razume koliko je teško kada je sve protiv tebe. Pokušava da pomogne kolegama".

Na njegovu konstataciju nadovezao se Džordž Opelka.

"Svlačionica zna. Ne nervira me to što manjka priznanja koliko mržnja prema Novaku na društvenim mrežama koja nije zaslužena iz razloga koje je Vasek naveo. Novakov rad će nastaviti da evolvira i govori svoju priču. To je od presudnog značaja kako bi tenis na kraju pobedio", odgovorio je Opelka.

